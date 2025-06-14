Kahverengi kokarcaya karşı samuray arı önlemi

Yalova'da meyve-sebze üretiminde zarara neden olan kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele için doğaya 10 bin 24 adet "samuray arı" adlı parazit böcek salındı.

Türkiye'de ilk olarak 2017 yılında İstanbul'da görülen ve 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından survey çalışmaları yapılan kahverengi kokarcayla (halyomorpha hallys) zararlısıyla mücadele Yalova'da da devam ediyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meyve-sebze üretiminde zarara sebep olan kahverengi kokarca zararlısıyla biyolojik mücadelede önemli yer tutan trissolcus japonicus (samuray arısı) isimli parazit böcek Yalova'da doğaya salındı.

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretim laboratuvarına canlı materyal sağlamak için tuzaklardan toplanan kokarca böceklerinden elde edilen samuray arıları, Yalova il genelinde 36 farklı noktada 179 tüpte toplam 10 bin 24 adet doğaya salındı.

İlk salım etkinliğine Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı İrfan Sakinci'nin yanı sıra ilçe müdürleri, akademik temsilciler, şube müdürleri ve teknik personel katıldı.