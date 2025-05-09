Kahverengi kokarcaya sülün kalkanı! Ordu’da fındık için yeni hamle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kahverengi kokarcaya sülün kalkanı! Ordu’da fındık için yeni hamle

Ordu’da fındık üreticilerini tehdit eden kahverengi kokarca ile mücadelede biyolojik denge devreye giriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 800 sülün, zararlıyla doğal yolla mücadele için doğaya bırakılacak.

Ali Yazan - Ordu /YENİÇAĞ

Ordu’da, tarımsal üretimi tehdit eden kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadelede önemli bir adım atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda hazırlanan plan doğrultusunda, yarın (9 Mayıs 2025 Cuma) 800 adet sülün doğaya salınacak.

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ZARARLININ DOĞAL DÜŞMANI DEVREDE

Bölgedeki doğal ekosistemi bozmadan biyolojik dengeyle zararlılarla mücadele hedefleniyor. Sülünlerin, kahverengi kokarcanın yumurta ve larvalarıyla beslenerek popülasyonu kontrol altına alacağı tahmin ediliyor.

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FINDIK ÜRETİCİLERİ UMUTLU

Ordu genelinde fındık bahçelerinde ciddi zarar oluşturan kahverengi kokarcaya karşı yürütülen bu mücadele modeli, hem çevreci hem sürdürülebilir bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Üreticiler ise zararlının verdiği zararın azalmasıyla ürün kalitesinin artmasını bekliyor.

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