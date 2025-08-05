Kahverengi yumurta tüketenlere kötü haber!

Yumurta tüketimi beden sağlığımız açısından büyük önem taşıyor. Yıllardır sofralarda tüketilen yumurtalardan kahverengi olanların daha doğal ve daha sağlıklı olduğu düşünülüyordu. Ancak bazı ülkelerde kahverengi yumurtaların raflardan kaldırılması merak uyandırdı.

Kahverengi yumurtaların raflarda olmamasının sebebinin sağlıkla ya da üretim yasaıyla bir ilgisi yok asıl neden ekonomik ve lojistik olarak ön plana çıkıyor.

BESİN DEĞERİ AYNI, MALİYETİ FARKLI

Öte yandan uzmanlar kahverengi ve beyaz yumurtalar arasında besin değeri açısından fark olmadığının da altını çiziyor. Bununla birlikte yumurta kabuğunun rengi tavugun genetik yapısından kaynaklanıyor başka bir değişle kahverengi yumurta yapan tavuklar genellikle daha iri bir bedene sahip oluyor, daha fazla yem tüketiyor. Bu durumda yumurtanın üretim maliyetini yukarı çekiyor.

İngiltere ve bazı Avrupa ülkelerinde süpermarket zincirleri, daha sürdürülebilir üretim ve tedarik amacıyla kahverengi yumurtaları listelerinden çıkarıyor.

