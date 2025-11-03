Güney Avustralya Üniversitesi'nde (UniSA) yapılan ve saygın bilimsel dergi Nutritional Neuroscience'da yayımlanan dev bir çalışma, aşırı kahve tüketiminin bilişsel sağlık üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmacılar, günde altı veya daha fazla bardak kahve tüketen kişilerin, günde bir ya da iki bardak kahve içenlere kıyasla demansa yakalanma ihtimalinin yüzde 53 daha yüksek olduğunu tespit etti.

Çalışma, kahve tüketimi, beyin hacmi ölçümleri, demans ve inme riski arasındaki ilişkilerin incelendiği en kapsamlı araştırmalardan biri olarak kayda geçti.

Araştırma ekibinden epidemiyolog Kitty Pham, dünya genelindeki yüksek kahve tüketimi göz önüne alındığında, bunun olası halk sağlığı sorunlarını anlamanın hayati önem taşıdığını ifade etti.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Araştırmanın sonuçları, aşırı kafein alımının yalnızca demans riskini değil, aynı zamanda inme (felç) riskini de yüzde 17 oranında artırdığını gözlemledi.

Bilim insanları, günde altı bardaktan fazla kahve içmenin, deneklerin beyin hacminde azalmaya yol açarak demans ve inme gibi nörolojik hastalıklara davetiye çıkardığını gösteren tutarlı veriler elde ettiklerini belirtti.

UniSA'dan epidemiyolog Dr. Eline Hyppönen, Independent Türkçe'ye yaptığı açıklamada, normal günlük kahve tüketiminin bir ya da iki standart bardak ölçüsünde olduğunu ve bu miktarın biraz üzerine çıkılabileceğini söyledi. Ancak Hyppönen, altı bardak ve daha fazla kahve içenlerin "bir sonraki içeceklerini ciddi şekilde yeniden düşünmeleri gerektiğini" vurguladı.

Beslenme uzmanı ve yazar Dr. Sarah Brewer gibi uzmanlar, aşırı kafein alımının uyku düzenini bozarak bilişsel işlevleri dolaylı yoldan da olumsuz etkilediği konusunda daha önce uyarılar yaptı.

Dr. Brewer, ortalama metabolizma hızına dayanarak, kafeinin etkilerinin uzun sürdüğünü ve yatmadan önceki dört saat içinde kahveden kesinlikle kaçınılması gerektiğini belirtti. Zira yetersiz ve kalitesiz uyku, uzun süreli hafıza ve öğrenme süreçleri için kritik öneme sahip olan nöroplastisiteyi sekteye uğrattı.

Bilim insanları, kahvenin bu olumsuz etkiyi neden yarattığını henüz tam olarak anlayamadıklarını; kafeinin beyin hücreleriyle etkileşimine dair daha fazla incelemeye ihtiyaç duyulduğunu da ayrıca kaydetti.