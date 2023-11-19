Kainatın en güzel kadını seçildi

Bu yıl El Salvador'da düzenlenen 72'nci Kainat Güzellik Yarışması'nda zaferi kazanan isim belli oldu. Yarışmacıların ulusal kostümleri ise büyüledi.

Özlem Kıral
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Bu yıl El Salvador’un başkenti San Salvador’da düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması’nda zaferi kazanan isim belli oldu.

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Güzelliği ve jüriye verdiği cevaplarla rakiplerinin arasından sıyrılan isim ise Nikaragua güzeli Sheynnis Palacios oldu.

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23 yaşındaki güzel, iletişim alanında üniversite eğitimi aldıktan sonra medya sektöründe çalışmaya başladı.

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Yapımcı ve editör olarak çalışmayı seven genç kadın aksiyete krizleri geçirdiği için “Zihnini Anla” isimli bir proje başlattığını da açıkladı. Bu proje ile birlikte insanlara akıl sağlığının öneminin öğretilmesi de amaçlanıyor.

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Yarışmanın son ayağında ise finale kalan üç yarışmacıya da, “Eğer bir yıl boyunca başka bir kadının hayatını yaşamak isteseydiniz kimi seçerdiniz? sorusu yöneltildi.

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Palacios, kadın hakları savunucusu Mary Wollstonecraft’ı tercih etti. Palacios, “O boşluk yarattı ve birçok kadına fırsat sağladı” dedi.

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Palacios, Nikaragua tarihinde ilk kez bu ödülü kazanan isim olurken ikinci ve üçüncü olan ülkeler de sırasıyla Tayland ve Avustralya oldu.

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