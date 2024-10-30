Kaizer Chiefs geriye düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı

Kaizer Chiefs, Betway Premiership’de Magesi FC ile karşılaştığı heyecan dolu maçta, iki gol geriden gelerek 2-2’lik eşitliği sağladı. Peter Mokaba Stadyumu’nda oynanan maçta, Soweto devinin kahramanı Mduduzi Shabalala, attığı iki golle takımının puan almasına yardımcı oldu. Magesi FC’nin gollerini ise Wonderboy Makhubu ve Edmore Chirambandare kaydetti.

Öngörüldüğü gibi Nasreddine Nabi maça birkaç değişiklikle başladı. Gaston Sirino, Wandile Duba ve Samkelo Zwane gibi isimler, Mamelodi Sundowns karşılaşması için dinlendirildi. Onların yerini Nkosingiphile Ngcobo, Mfundo Vilakazi ve Njabulo Blom alarak, kritik galibiyet için sahadaydı.

Magesi, maçın başında oldukça hareketliydi. Kaizer Chiefs erken bir gol ararken, Clinton Larsen’ın takımı, 6. dakikada Wonderboy Makhubu’nun yakın mesafeden yaptığı serbest vuruşla öne geçti.

Chiefs, golü yemesine rağmen soğukkanlılığını koruyarak, hücumda belirgin bir üstünlük kurdu ve hızlı bir şekilde eşitliği sağlamak için harekete geçti. Takım, Makhubu’nun golünden sonra daha da motive olarak Magesi’nin kalesine yüklenmeye başladı.

Shabalala’nın performansı, takımın bu zorlu mücadeleden bir puan çıkarmasında büyük rol oynadı. Maç, her iki takım için de mücadele dolu bir anıya dönüştü ve önümüzdeki karşılaşmalar için bir moral kaynağı oldu.