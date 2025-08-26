Kajiki Tayfunu, Vietnam’ı vurdu: 4 ölü

Kaynak: DHA
Kajiki Tayfunu, Vietnam’ı vurdu: 4 ölü

Vietnam'da etkili olan Kajiki Tayfunu nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Vietnam'da karaya ulaşan Kajiki Tayfunu nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hayatını kaybedenler arasında yağmurda evi çöken 90 yaşındaki bir kişi ile fırtınaya hazırlık yaparken elektrik çarpması sonucu yaşamını yitiren bir kişi bulunduğu kaydedildi.

Vietnam'da tayfun alarmıVietnam'da tayfun alarmı

Ulusal meteoroloji ajansı, Kajiki Tayfunu'nun saatte 117 kilometre hıza ulaşan rüzgarlarla karaya vurduğunu belirtirken, tayfun nedeniyle yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiği, 152 binden fazla evin yüksek riskli bölgelerde olduğu aktarıldı.

