Kakao 12.000 doları aşarak yeni bir rekora imza attı

Fiyatlar, New York vadeli işlemler piyasasında yüzde 7.4 artarak 12.636 dolara kadar yükseldi. Fildişi Sahili'ndeki bu sezon üretiminin azalacağına dair korkular yeniden gündeme gelirken, kurak hava koşulları kakao ağaçlarının verimini tehdit ediyor. Yıl boyunca fiyatların üç kat arttığı belirtilirken, bu yükseliş piyasadaki şirketleri dışarı iterek ticaretin azalmasına ve fiyat hareketlerinin daha da şiddetlenmesine neden oldu.

Kakao fiyatları yükseliyor

ABD’deki borsada, vadeli işlemler sözleşmelerinin teslimatını yapacak olan kakao stokları son 20 yılın en düşük seviyelerine indi. Bu durum, ticaretin azalmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin daha da arttığını gösteriyor. Mark Bowman, ADM Investor Services analisti, Batı Afrika'daki kuraklık nedeniyle Şubat ve Mart aylarında üretimin azalmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki 7-10 gün boyunca bölgedeki yağış beklentisinin olmaması, bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Kakao krizi büyüyor

Fildişi Sahili'nin 2024-2025 sezonu için 1.9 milyon ton üretim bekleniyor. Bu, Ekim ayında hükümetin yaptığı 2.1 ila 2.2 milyon tonluk tahminin oldukça altında kalıyor. Düşük verim, geçen sezon yaşanan rekor açık sonrası stokları yeniden inşa etmeyi zorlaştıracak.