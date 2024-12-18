Kakao 12.000 doları aşarak yeni bir rekora imza attı

Kaynak: Haber Merkezi
Kakao 12.000 doları aşarak yeni bir rekora imza attı

Kakao vadeli işlemleri, Fildişi Sahili'ndeki üretim endişelerinin artmasıyla New York'ta ton başına 12.000 doları geçerek yeni bir rekor kırdı. Bu yükseliş, batı Afrika'daki kurak hava koşullarının kakao ağaçları üzerinde olumsuz etkiler yaratmasıyla yeniden gündeme geldi.

Fiyatlar, New York vadeli işlemler piyasasında yüzde 7.4 artarak 12.636 dolara kadar yükseldi. Fildişi Sahili'ndeki bu sezon üretiminin azalacağına dair korkular yeniden gündeme gelirken, kurak hava koşulları kakao ağaçlarının verimini tehdit ediyor. Yıl boyunca fiyatların üç kat arttığı belirtilirken, bu yükseliş piyasadaki şirketleri dışarı iterek ticaretin azalmasına ve fiyat hareketlerinin daha da şiddetlenmesine neden oldu.

Kakao fiyatları yükseliyorKakao fiyatları yükseliyor

ABD’deki borsada, vadeli işlemler sözleşmelerinin teslimatını yapacak olan kakao stokları son 20 yılın en düşük seviyelerine indi. Bu durum, ticaretin azalmasıyla birlikte fiyat hareketlerinin daha da arttığını gösteriyor. Mark Bowman, ADM Investor Services analisti, Batı Afrika'daki kuraklık nedeniyle Şubat ve Mart aylarında üretimin azalmasının beklendiğini belirtti. Ayrıca, önümüzdeki 7-10 gün boyunca bölgedeki yağış beklentisinin olmaması, bu durumu daha da kötüleştirebilir.

Kakao krizi büyüyorKakao krizi büyüyor

Fildişi Sahili'nin 2024-2025 sezonu için 1.9 milyon ton üretim bekleniyor. Bu, Ekim ayında hükümetin yaptığı 2.1 ila 2.2 milyon tonluk tahminin oldukça altında kalıyor. Düşük verim, geçen sezon yaşanan rekor açık sonrası stokları yeniden inşa etmeyi zorlaştıracak.

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