Kakao strese iyi geliyor

İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışmada, kakao içeceğinin stresin vücut üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olabileceği tespit edildi. Kakao, içerdiği flavonoidler sayesinde damar işlevini koruyarak yüksek tansiyon gibi sorunlara karşı etkili olabilir. Flavonoidlerden biri olan epikateşin, damar duvarındaki hücreleri rahatlatır ve kan akışını düzenler.

Araştırma, 23 genç ve sağlıklı birey üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılara, stres testi öncesinde yüksek yağlı bir öğünle birlikte yüksek veya düşük epikateşin içerikli kakao içeceği verildi. Sonuçlara göre, yüksek epikateşin grubu stres sonrası damar işlevini daha hızlı toparladı. Bu durum, özellikle stresli anlarda yağlı yiyecek tüketenler için kakao içmenin faydalı olabileceğini ortaya koyuyor.

STRES VE YAĞLI YİYECEKLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Yağlı yiyecekler, stresi geçici olarak hafifletebilir gibi görünse de, vücut üzerindeki toparlanma süresini uzatabilir. Araştırmaya göre, bu durum, kandaki trigliserit ve C-reaktif protein seviyelerinin yükselmesiyle ilişkilendiriliyor. Bu maddeler, damarların iç yüzeyindeki nitrik oksit seviyesini düşürerek damar işlevini olumsuz etkileyebilir. Sürekli stres altında çalışan bireylerde bu etkiler daha belirgin hale gelir.

Araştırmanın yazarlarından Dr. Catarina Rendeiro, stresli iş ortamlarının damar sağlığını kalıcı olarak bozabileceğini belirtti. Uzun süreli stresin, kalp hastalıkları, hipertansiyon ve felç gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği de vurgulandı.

ALTERNATİF STRATEJİLER: KAKAO, ÇAY VE MEYVELER

Stres anlarında yağlı yiyecek tüketimini tamamen bırakmak en iyi çözüm olsa da, bu her zaman mümkün olmayabilir. Çalışmaya göre, 5,5 yemek kaşığı işlenmemiş kakao, 2 bardak yeşil çay veya 300 gram meyve tüketimi, stresin etkilerini hafifletebilir. Flavonoid bakımından zengin bu besinler, vücudu oksidatif strese karşı korur ve damar sağlığını destekler.

Sonuç olarak, kakao ve benzeri flavonoid kaynaklarının stresin olumsuz etkilerini azaltabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu tür besinlerin, stresli anlarda yağlı yiyeceklere eklenerek damarlardaki zararları hafifletici bir rol oynayabileceğini öneriyor.