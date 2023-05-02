Kakava nedir? 2023 Kakava Şenlikleri ne zaman kutlanacak?

Roman kültüründe yer alan bir kutlama olan Kakava Şenlikleri’nin bu sene ne zaman kutlanacağı belli oldu. Peki, Kakava nedir? Kakava Şenlikleri ne zaman kutlanır?

Kakava nedir? 2023 Kakava Şenlikleri ne zaman kutlanacak?

Kökenleri Mısır ve Ön Asya’ya dayanan Kakava kutlamaları hala Anadolu’nun bazı yörelerinde gerçekleşmektedir. Roman kültürüne ait Kakava kutlamalarının ayrıntıları merak ediliyor. Peki, Kakava nedir? Kakava Şenlikleri ne zaman kutlanır?

KAKAVA NEDİR?

Kakava, Roman kültüründeki bir kutlamadır. Özellikle Anadolu'da bu kutlamanın yapıldığı bazı yöreler hâlâ mevcuttur.

Kava, kökenlerini Mısır ve Ön Asya'dan alır.

Edirne ve Kırklareli ile Türkiye'nin bazı batı şehirlerde bugün bile Kakava sevinçle kutlanmaktadır.

Ateş üstünden atlama, su kenarlarında piknik yapma, müzik, dans bugün gerçekleştirilen eğlencelerdir.

Kırklareli'nde bu festivaller Şeytan Deresi'nden geçilerek yapılır.

KAKAVA ŞENLİKLERİ NE ZAMAN?

Kakava kutlamaları günümüzde Edirne Valisi ve Belediye Başkanı tarafından desteklenen uluslararası bir festival şeklini aldı .

Kakava Festivalinin resmi bir parçası olarak, Sarayiçi geleneksel Kırkpınar yağlı güreşi turnuvası her yıl düzenlenmektedir. Törenlerde pilav dağıtılır.

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki "Kakava - Hıdırellez Şenlikleri" programı belirlendi. Edirne Belediyesi organizasyonuyla kutlanan şenlikler, 5 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi protokol tarafından yakılacak. Şenliklerin ilk gün programı konser ve halk oyunları gösteriyle sona erecek.

Şenliklerin son gün programı ise Tunca Nehri kenarında yapılacak.

6 Mayıs Cumartesi sabaha karşı gerçekleşecek programda dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak.

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