Kaktüs soluyor mu? İşte kaktüsün solmasını engelleyecek bakım tüyoları

Kaktüsler, özellikle de evde bakılan bitkiler arasında popüler bir tercih haline geldi.

Hem dayanıklı olmaları hem de ilginç görünümleri nedeniyle birçok kişi tarafından tercih ediliyorlar.

Ancak kaktüslerin de bakıma ihtiyaçları olduğunu unutmamak gerekiyor. Peki, kaktüsler soluyor mu? İşte kaktüsün solmasını engelleyecek bakım tüyoları.

Kaktüs kaç günde bir sulanır?

Çöl bitkisi olarak öne çıkan kaktüs evlerde oldukça sık yetiştirilen çiçek türlerindendir. Suyu sevmeyen bir bitki olsa da belli aralıklarla sulanması gerekir. Bu sulama periyodunu ise mevsime göre belirlemek önemlidir. "Kaktüs kaç günde bir sulanır?" sorusuna ilkbahar, yaz ve sonbahar ayları için haftada 1 şeklinde yanıt verilebilir. Kış aylarında ise ortam sıcaklığına göre bu süre daha da uzatılabilir.

Kaktüs bitkisi suyu seven ya da çok fazla su ihtiyacı olan bir bitki değildir. Bu nedenle sulama esnasında da dikkat etmek gerekir. Kaktüs ihtiyaç duymadığı hâlde kaktüse su vermek kaktüsün kurumasına neden olabilir. Kaktüsü sulamadan önce toprağına biraz bastırarak kuru olup olmadığı kontrol edilebilir. Toprak tam kuruduysa su verilebilir ancak toprak nemliyse sulama yapılmaması gerekir.

Kaktüs kaç gün susuz kalabilir?

Kaktüs yetiştiren kişilerin merak ettiği bir diğer konu ise "Kaktüs kaç gün susuz kalabilir?" sorusudur. Uzun süre suya gereksinim duymayan kaktüs, dayanıklı yapısını koruyabilir. 3 ay boyunca sulanmazsa bile yaşamaya devam edebilir. Susuz kalan bir kaktüs uyku hâline geçer. Su kaybı yaşadığı için buruşabilir. Ancak tekrar sulandığında hızlıca eski hâline dönebilir.

Kaktüs nasıl ekilir ve çoğaltılır?

Kaktüs ekimi ve çoğaltılması ile ilgili kafalarda soru işaretleri bulunabilir. Dikenli bir bitki olduğu için "Kaktüs nasıl ekilir?" sorusuna yanıt arayan pek çok kişi vardır. Öncelikle kaktüs ekimi için doğru saksı seçimi yapmak gerekir. Sonrasında ise kaktüsün dibi çakıllarla doldurulmalı ve üzerine zengin bir toprak eklenmelidir. Ardından kaktüs hazırlanan bu toprağa yerleştirilmelidir. Dikenli olduğu için bu işlem esnasında ele koruyucu bir eldiven takmakta fayda vardır. Son olarak kaktüsü yerleştirip can suyu verilmelidir

Kaktüsü ektikten sonra sulama ve diğer bakım işlemlerine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde verimli bir gelişim alınamaz. Aynı zamanda gelişimden sonra saksı değiştirmek iyi olur. Kaktüs bakımı ve çoğaltılması ise kaktüsün saksı içindeki kökleri ile yapılır. Bu kökler saksı içinden alınarak başka saksılara ekilebilir ve çoğaltma yapılabilir. Eğer bu işlem sıcak aylarda yapılırsa çoğaltma işleminden daha fazla verim alınabilir.

Kaktüs güneşi sever mi?

Sağlıklı bir kaktüs yetiştirmek için kaktüs bakımı ile ilgili detayları bilmek gerekir. Kaktüs güneşi sever mi, ne kadar suya gereksinim duyar, hangi toprakta yetişir gibi soruların yanıtları oldukça önemlidir. Bunlar sayesinde kaktüse daha özenli bakılabilir ve uzun süre sağlam kalması sağlanabilir. Zaten dayanıklı bir bitki olduğu için bakımı çok zorlayıcı değildir. Kaktüs sıcağı ve dolayısıyla da güneşi seven bir bitkidir. Kaktüsün sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için bol bol güneş ışığına ihtiyaçları vardır. Kaktüs bakımı püf noktaları şöyle sıralanabilir: