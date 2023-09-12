Kakule bitkisi nedir? Kakule bitkisinin faydaları neler?

Tropikal bölgelerde yetişen ve Hint mutfağında sıkça kullanılan kakule bitkisi Google arama motorlarında aratılıyor. Peki, kakule bitkisi nedir? Kakule bitkisinin faydaları neler?

Kakule bitkisi nedir? Kakule bitkisinin faydaları neler?

Yaygın olarak yeşil kakule veya gerçek kakule olarak bilinen Elettaria kakule, zencefil ailesinden otsu, çok yıllık bir bitkidir. Peki, kakule bitkisi nedir? Kakule bitkisinin faydaları neler?

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KAKULE NEDİR?

Kakule, zencefilgiller ailesinden Elettaria ve Amomum cinslerini kapsayan bitkilerin genel adıdır.

Kakule Batı ve Güney Hindistan, Güneydoğu Asya’nın sıcak bölgelerinde yetişen, 4–5 m boyunda, büyük yapraklı çok yıllık bir bitki cinsidir. Özellikle Güney Hindistan’ın bataklık ormanlarında yabânî olarak yetişir.

Kakulenin meyveleri 1-2 cm uzunlukta, sarımsı yeşil ve kirli beyazımsı renktedir. Tohumları mercimek şeklinde ve büyüklüğünde, kırmızımsı esmer renkte olup, keskin kokuludur. Kakule yetiştiği yere göre isim alır. Seylan kakulesi, Malabar kakulesi, Siyam kakulesi gibi.

KAKULE BİTKİSİNİN FAYDALARI NELER?

İçindeki fosfor sayesinde mide asidini düzenleyen ve sindirimi kolaylaştıran kakulenin kadınların adet dönemindeki şiddetli sancıları azaltığı biliniyor.

Ayrıca kakulenin rahatlatıcı özelliği nedeniyle psikolojik rahatsızlığı olan kişilere akşam yatmadan önce bir bardak kakule çayı içmeleri öneriliyor.

Kakule bitkisi öğütülerek kullanıldığında Türk kahvesine farklı bir lezzet katar.

Kakuleli Türk kahvesinin yapım aşamasında makina yerine cezve kullanılması öneriliyor.

Ayrıca toz halindeki kakule, kek yapımında da kullanılabilir.

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