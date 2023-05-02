Kakule bronşite iyi gelir mi?

Kakulenin kan basıncını düşürdüğü, felç riskini azalttığı biliniyordu ancak yeni faydaları ortaya çıktı.

Kaküle iyi bir antioksidan olmanın yanı sıra astım, bronşit, öksürük ve soğuk algınlığı gibi solunum sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Ciltteki lekeleri yok ediyor, gözenekleri açıyor sivilce ve akneleri yok ediyor.

İçeriğinde bolca potasyum, kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller barındıran kaküle kalp atış hızını ve kan basıncını kontrol ediyor.

Kaküle bol miktarda A vitamini barındırdığından hafızayı güçlü tutuyor. İşte kakulenin diğer faydaları:

Ağızdaki bakterileri öldürüyor.

Gaz çıkmasını sağlıyor

Mide bulantısını alıyor

Reflüyü önlüyor.

Kan pıhtılaşması ve felç riskini de en aza indiriyor.

Diş çürümelerini önlüyor.

Diş eti kanamalarını önlüyor.

Kabızlığa iyi geliyor



