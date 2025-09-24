Kalabalığın arasına daldı, husumetlisini başından vurdu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, Özay Aslin ve Kenan B. arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan tartışma kavgaya dönmüştü. İddiaya göre Aslin, Kenan B.'yi iki arkadaşıyla darp etti.

Aralarındaki husumet bitmeden taraflar bu kez Demirtaş Mahallesi'nde karşılaştı. Kameralara da yansıyan olayda Kenan B. yanında getirdiği pompalı tüfekle Özay Aslin'in üzerine ateş etti.

Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere düşen Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilen Aslin'in tedavisi sürüyor. Şüpheli ise polis ekiplerine teslim edildi.

Dehşet anları ise güvenlik kamerası tarafından adım adım kaydedildi.