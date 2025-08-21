'Kalabalık sınıflar eğitimi tehdit ediyor'

Fatih Karaman/Tokat

​Tokat'ta eğitimdeki en büyük sorunlardan biri olan kalabalık sınıflar, öğrenci ve öğretmenleri zor durumda bırakıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, yaptığı açıklamada, sınıflarda 40-45 öğrencinin eğitim görmesinin öğrenme hakkını engellediğini ve eğitim kalitesini düşürdüğünü belirtti.

​Kurtgöz'e göre, bu sorunun ana nedenleri yetersiz derslik sayısı, eksik öğretmen atamaları ve yetersiz eğitim bütçesi. Bu durumun sonuçları ise oldukça ciddi:

​Eğitimde Fırsat Eşitsizliği: Kalabalık sınıflar, özellikle sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin gelişimini olumsuz etkiliyor.

​Düşen Eğitim Kalitesi: Öğretmenler her öğrenciye yeterli zaman ayıramadığı için derslerin verimi düşüyor, öğrenciler potansiyellerini tam olarak ortaya koyamıyor.

​Kurtgöz, yetkililere seslenerek bu sorunun bir an önce çözülmesi için harekete geçme çağrısında bulundu. Yeni okul inşaatları ve öğretmen atamalarının artırılması, kalabalık sınıflar sorununu hafifletebilecek başlıca adımlar olarak öne çıkıyor.

Kurtgöz, "Eğitimde yaşanan bu aksaklıklar, sadece bugünü değil, Tokat’ın ve ülkemizin geleceğini de etkiliyor" diyerek eğitimin birincil öncelik olması gerektiğini vurguladı.