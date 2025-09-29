Kalamış’ta “İki Sanatçı İki Stil” sergisi

Bu yıl, galeri sahnesinde dikkat çekici bir buluşma gerçekleşiyor: İranlı ressam Safa Kasaei ile Türk heykeltıraş Ayşe Gürdeniz Narin’in eserleri, “İki Sanatçı İki Stil” başlığı altında izleyiciyle aynı mekânda sergileniyor.

Sergi 6 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

Farklı disiplinler arası bir diyalogu kapsayan sergi farklılıkları keyifle kucaklıyor. Kasaei’nin pastel ve zarif resimleri, doğa motifleriyle beden figürlerini uyumla buluşturarak güzelliği geniş bir perspektiften tanımlıyor.

Narin’in eskiz yerine zihninde tasavvur ederek yarattığı heykelleri, sanatçının hayal gücünü bronz döküm ve patte de vere gibi farklı tekniklerle hayata geçiyor.

Kasaei’nin “The Fat & The Beautiful” başlıklı serisi, bedenin doğayla birleşimini sembolize ederken, Narin’in eserleri daha sezgisel, doğrudan duyguyla bağlantılı bir üretim tarzı ile duygusal yoğunluğun gücünü yansıtıyor.

“İki Sanatçı İki Stil”, 39 Laundry’nin mahalle ölçeğinden evrensel bakış açılarına taşınan sanatsal vizyonunu somutlaştırırken, iki sanatçının estetik yaklaşımları arasında doğrudan bir “konuşma” yaratarak, izleyiciyi bu söyleşe davet ediyor.

Sanatseverler, 6 Ekim’e kadar 39 Kalamış Marina Hotel / 39 Laundry’de bu buluşmayı deneyimleyebilirler.