Kalamış’ta “İki Sanatçı İki Stil” sergisi

İstanbul’un Kalamış semtinde bulunan 39 Kalamış Marina Hotel & Restaurant, yalnızca konaklama ve yeme-içme ile değil, aynı zamanda sanatla kurulan köprülerle de dikkat çekiyor. 39’un “Mahallede Sanat” mottosuyla hayata geçirdiği 39 Laundry Galeri, sanatçılara erişilebilir bir mekân sunarken izleyiciyle doğrudan iletişime geçen projelere de ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl, galeri sahnesinde dikkat çekici bir buluşma gerçekleşiyor: İranlı ressam Safa Kasaei ile Türk heykeltıraş Ayşe Gürdeniz Narin’in eserleri, “İki Sanatçı İki Stil” başlığı altında izleyiciyle aynı mekânda sergileniyor.

Sergi 6 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.

Farklı disiplinler arası bir diyalogu kapsayan sergi farklılıkları keyifle kucaklıyor. Kasaei’nin pastel ve zarif resimleri, doğa motifleriyle beden figürlerini uyumla buluşturarak güzelliği geniş bir perspektiften tanımlıyor.

Narin’in eskiz yerine zihninde tasavvur ederek yarattığı heykelleri, sanatçının hayal gücünü bronz döküm ve patte de vere gibi farklı tekniklerle hayata geçiyor.

Kasaei’nin “The Fat & The Beautiful” başlıklı serisi, bedenin doğayla birleşimini sembolize ederken, Narin’in eserleri daha sezgisel, doğrudan duyguyla bağlantılı bir üretim tarzı ile duygusal yoğunluğun gücünü yansıtıyor.

“İki Sanatçı İki Stil”, 39 Laundry’nin mahalle ölçeğinden evrensel bakış açılarına taşınan sanatsal vizyonunu somutlaştırırken, iki sanatçının estetik yaklaşımları arasında doğrudan bir “konuşma” yaratarak, izleyiciyi bu söyleşe davet ediyor.

Sanatseverler, 6 Ekim’e kadar 39 Kalamış Marina Hotel / 39 Laundry’de bu buluşmayı deneyimleyebilirler.

whatsapp-gorsel-2025-09-29-saat-10-59-40-e4e4de96.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-29-saat-10-59-44-e81b8daa.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-29-saat-10-59-48-eff69e83.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-29-saat-10-59-55-9cdd6340.jpg

whatsapp-gorsel-2025-09-29-saat-10-59-58-5328ba77.jpg

