Kalamış’ta yaz şöleni: Festival başladı! Cahit Berkay ve Türkan Şoray sahnede

Kaynak: AA
Kadıköy Belediyesi’nin bu yıl 5’incisini düzenlediği Uluslararası Kalamış Yaz Festivali, “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin gösterimiyle start verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kalamış Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen açılışta, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray ve filmin müziğini besteleyen usta sanatçı Cahit Berkay Kadıköylülerle buluştu.

kalamista-yaz-soleni-festival-basladi-cahit-berkay-ve-turkan-soray-sahnede-yenicag-2.jpg

Festival, 27 gün boyunca akustik müzikten klasik müziğe, rock müzikten pop müziğe, kült filmlerden özel konserlere kadar geniş bir yelpazede program sunacak.

kalamista-yaz-soleni-festival-basladi-cahit-berkay-ve-turkan-soray-sahnede-yenicag-1.jpg

Festivalin, konser açılışı bugün Burcu Güneş ile olacak.

kalamista-yaz-soleni-festival-basladi-cahit-berkay-ve-turkan-soray-sahnede-yenicag-3.jpg

Etkinlik programı ve detaylı bilgilere "www.kalamisyazfestivali.kadikoy.bel.tr" adresinden ulaşılabilir.

kalamista-yaz-soleni-festival-basladi-cahit-berkay-ve-turkan-soray-sahnede-yenicag-4.jpg

