Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Süper meyvenin hasadı başladı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Ortaburun köyünde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Organik Aronya Hasat Günü" etkinliği düzenlendi.

Programda konuşan Vali Hülya Kaya, aronyayı sahiplendiklerini ve 6 yıldır hasat şenliğini devam ettirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu sene ikinci festivalimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki hafta cumadan itibaren Türkiye'nin her yerinden aronya üreticisi çiftçiler ilimize gelecek ve ürünlerini sergileyecek. Bu ürünün Yalova ile anılması, pazarlanması, üreticinin istediği fiyatı alabilmesi için gereken her şey yapılıyor. Özellikle bu ürünün şişelenmesi, konsantre meyve suyu olarak sunulmasıyla ilgili Araştırma Enstitümüzün çok ciddi bir projesi var. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da bunu çok önemsedi. Bu konuda otomasyonunun sağlanması için gerekli desteği verdi. Üreticilerimiz yakında ürünlerini paketleme, meyve suyu haline getirme konusunda ilgili enstitümüzle beraber çalışmaya başlayacak. Aronyanın kurusu, yaşı, meyve suyu hatta kışın bağışıklığı güçlendirici drajeleri de geliştiriliyor."

"BU YIL 250 TON GİBİ HASAT REKOLTESİ BEKLİYORUZ"

Programda konuşan bir diğer isim olan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ise, şunları söyledi:

"Şu anda yaklaşık 510 dekarda 150 çiftçimizle üretim yapıyoruz. Geçen yıl 200 ton civarında ürün elde ettik. Bu yıl 250 ton gibi hasat rekoltesi bekliyoruz. Süper meyve olarak adlandırdığımız aronya, antioksidan yönünden zengin, beyin ve sinir sistemini destekleyen, bağışıklığı güçlendiren bir meyve. Aronyanın ilimizin ekonomisine çok ciddi bir katkısı bulunuyor."

'Süper meyve'nin kilosu piyasada yaklaşık 400 TL'den satışa sunuluyor.

