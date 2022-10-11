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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

Şarkıcı Kalben şehirden uzaklaşmak ve kafa dinlemek için hayalini kurduğu evi Kazdağları'nda buldu. İşte Kalben'in 300 bin TL ödediği hayalindeki ev...

Galeri Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 11:12
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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

Şarkıcı Kalben, uzun zamandır kafasını dinlemek için orman içinde bir ev arayışı içerisindeydi. İstediğini nihayet Kazdağları’nda buldu. İnternette gördüğü bir evi çok beğendi. Şarkıcı, yardımcılarıyla Kazdağları’na gitti. Daha önce bir yazılımcının kendisinin inşa ederek oturduğu derme çatma eve hayran kaldı.

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

Posta'dan Suna Akyıldız'ın haberine göre; Kalben, binlerce dönüm orman alanının ortasında, özel konumlu, 1025 m² bahçesi, 30 m² kullanım alanı olan ahşap dağ evini 300 bin TL ödeyerek hemen satın aldı.

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

Eve giren Kalben binlerce kitabı görünce şok geçirdi. Şarkıcı kitapları da almak istedi. Bunu öğrenen ev sahibi kitapların büyük bir kısmını hediye etti.

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

Kalben, tuvaleti bile dışarıda olan evin tadilatı için şu sıralar mimarla görüşüyor. Kalben bu keşfini yakın çevresine “Tam hayalimdeki gibi, kafa dinleyeceğim bir yer” diye anlatıyor.

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

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Ünlü şarkıcı kendini doğaya attı. Şehirden ormana kaçtı

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