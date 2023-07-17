Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı

Kalbi besleyen damar ağının görüntüleri dikkat çekti. Kalbi besleyen damarlar (Koroner Arterler) hakkında detaylar haberimizde…

Kalbi besleyen damar ağının görüntüsü ortaya çıktı

Kalbi besleyen damar ağının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler dikkat çeki. Peki, Kalbi besleyen damarlar (Koroner Arterler) nedir? İşte detaylar…

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KALBİ BESLEYEN DAMARLAR (KORONER ARTERLER)

Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi (kanlanması) gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana dal halinde çıkarlar: sağ koroner arter (right coronary artery veya kısaca RCA) ve sol ana koroner arter (left coronary artery veya kısaca LCA).

Sol ana koroner arter kısa bir mesafeden sonra 2 ye ayrılır: sol ön inen arter (left anterior descending veya kısaca LAD) ve sirkumfleks arter (circumflex artery veya kısaca Cx).
Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur ve oksijenlenmesi (kanlanması) gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort damarından ayrılan sağ ve sol koroner arterler aracılığı ile sağlar.

Koroner arterler aorttan 2 ana dal halinde çıkarlar: sağ koroner arter (right coronary artery veya kısaca RCA) ve sol ana koroner arter (left coronary artery veya kısaca LCA) (şekil 7). Sol ana koroner arter kısa bir mesafeden sonra 2 ye ayrılır: sol ön inen arter (left anterior descending veya kısaca LAD) ve sirkumfleks arter (circumflex artery veya kısaca Cx).

KORONER ARTER HASTALIĞI NEDİR?

Koroner arter, kalbi besleyen atar damarların genel adıdır. Kalp tüm vücudu beslemek üzere kanı aorta (tüm vücudu besleyen ana atar damar) pompaladığı zaman ilk önce koroner arterler vasıtası ile kendini besler. Koroner arter hastalığı, kalbi besleyen koroner damarların daralması ve/veya tıkanması sonucu kalp kasının beslenmesinin bozulması sonucu meydana gelen durumdur. Kalbi besleyen 3 ana koroner damar ile bunlardan dallanan yan damarlardan meydana gelir. Kalbi besleyen ana koroner damarlar sol ön inen arter, sol sirkümflex arter ve sağ koroner arterlerdir.
Koroner arter hastalığı tüm dünyada ve ülkemizde en sık ölüm sebebidir. Koroner arter hastalığı bir kısım hastada direkt kalp krizi olarak görülmesine rağmen birçok kişide kalp krizi olmadan erken teşhis edilebilmektedir.

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