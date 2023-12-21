Kalbi duran bebeği jandarma kalp masajı ve suni teneffüsü ile hayata döndürdü

İHA'nın haberine göre, Adıyaman’da yaşayan 4 aylık İkra Tatbaş, konteyner kentte kalp krizi geçirdi. Annesi Dilan Tatbaş, bebeğinin solunum yapmadığını görünce çaresizce yardım çağırdı. Tesadüfen orada bulunan Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumu fark edip hemen müdahale etti.

Jandarma görevlisi, bebeği annesinin kucağından alıp kalp masajı ve suni solunum uyguladı. Yaklaşık 10 dakika süren çabalar sonucunda bebeğin kalbi yeniden atmaya başladı. Bebeğin hayati tehlikesi devam ederken 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Bebek, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Jandarmanın kahramanca müdahalesi sayesinde bebeğin hayata tutunması sağlandı. Anne Dilan Tatlı, “Bebeğime baktım nefes almıyordu. Uyandırmaya çalıştım olmadı. Konteynerden çıkıp bağırmaya başladım. Jandarma ekipleri oradaydı, hemen yanıma geldiler. Bebeğimi aldılar, kalp masajı yaptılar, nefes verdiler. Bebeğim tekrar hayata geldi. Bebeğimin başka bir hastalığı yoktu, sadece nezle olmuştu. Şimdi hastanede tedavi görüyor” dedi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Doktoru Özlem Çolak da bebeğin durumu hakkında şunları söyledi: “Bebeğimiz dün kardiyak arrest nedeniyle acil servisimize getirildi. Yoğun bakımda tedavi altına aldık. Yoğun bakımda bir kez daha kalbi durdu, ancak tekrar canlandırdık. Şu anda durumu stabil, ancak ciddi. Tanı koymak için testler yapıyoruz. Tedavisine devam ediyoruz.”