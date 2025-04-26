Kalbi gençleştiren üç besin! 20 yıl geriye götürüyorlar

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Ancak doğanın sunduğu üç mucizevi besin, kalbinizi adeta zaman makinesiyle geçmişe götürüyor: Edamame, somon ve zeytinyağı.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (CDC) çarpıcı araştırmasına göre, yetişkinlerin kalp yaşı biyolojik yaşlarından ortalama 7 yıl daha fazla. Leeds Üniversitesi’nden yapılan bir analiz ise bu besinlerin düzenli tüketiminin kalp-damar hastalıkları riskini önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

İşte bilim dünyasının övgüyle bahsettiği bu üç besinin sırları ve uzman görüşleriyle detayları…

Edamame: Kalbin Gençlik İksiri

Edamame, soya fasulyesinin genç ve yeşil hali olarak biliniyor. Magnezyum, potasyum ve folat açısından zengin olan bu besin, tansiyonu düzenleyerek damar sağlığını destekliyor.

Leeds Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Janet Cade, “Edamame, yüksek lif içeriği sayesinde kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor ve kalp sağlığını koruyan bir kalkan oluşturuyor” dedi.

Araştırmalar, günlük lif tüketiminde her 7 gramlık artışın kalp-damar hastalıkları riskini %9 azalttığını ortaya koydu. Ayrıca edamame, antioksidan özellikleriyle damar tıkanıklığını önleyerek kalbin yükünü hafifletti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Dariush Mozaffarian, edamame’nin bitkisel protein ve sağlıklı yağlarla dolu olduğunu vurguladı:

“Bu besin, et tüketimini azaltmak isteyenler için ideal. Haftada birkaç porsiyon edamame, kalp yaşınızı gençleştirebilir.”

Salatalarda, çorbalarda veya atıştırmalık olarak tüketilebilen edamame, market raflarında kapış kapış satılıyor.

Somon: Omega-3 ile Kalp Kalkanı

Somon, omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA), D vitamini ve yüksek kaliteli protein içeriğiyle kalp sağlığı için bir hazine.

The American Journal of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada iki porsiyon somon tüketenlerde kalp krizi riskinin %30 azaldığını gösterdi. Omega-3, kan trigliserit seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığını önlüyor ve kalp ritmini düzenledi.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Somon, uskumru ve sardalya gibi omega-3 zengini balıklar, kalbinizi korumak için en güçlü doğal silahlardan biri” dedi.

Somonun faydaları sadece kalple sınırlı değil. Avustralyalı beslenme uzmanı Dr. Joanna McMillan, “Somon, antienflamatuar özellikleriyle vücuttaki iltihaplanmayı azaltıyor ve genel sağlığı destekliyor” açıklamasında bulundu.

Izgara veya buharda pişirilen somon, hem lezzetli hem de kalp dostu bir seçenek olarak sofralarda yerini aldı.

Zeytinyağı: Akdeniz’in Sıvı Altını

Akdeniz diyetinin yıldızı zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri ve polifenoller sayesinde kalbi genç tuttu.

İspanya’da yayımlanan PREDIMED çalışması, günlük zeytinyağı tüketenlerde felç riskinin %40 azaldığını kanıtladı.

ABD’deki Harvard T.H. Chan School of Public Health’ten beslenme uzmanı Dr. Frank Hu, “Zeytinyağı, kötü kolesterolü düşürürken damar sağlığını destekliyor ve iltihaplanmayı azaltıyor” dedi.

İtalyan beslenme uzmanı Dr. Domenico Palli, soğuk sıkım zeytinyağının faydalarını maksimize ettiğini belirtti:

“Salatalarda veya yemeklerde kullanılan zeytinyağı, damar elastikiyetini koruyarak yaşlanmayı yavaşlatıyor.”

Günde 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı, kalp sağlığı için ideal bir doz olarak öneriliyor. Ancak uzmanlar, ölçülü tüketimin önemine dikkat çekti.

Kilosu 250 TL'den satılıyor! Üç yıl bozulmayan besin kalbe ve kemiklere şifa

UZMANLARDAN ÇARPICI UYARI: DENGELİ BESLENME ŞART

Bilim insanları, bu üç besinin mucizevi etkilerinin dengeli bir diyetle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Dr. Joanna McMillan, “Edamame, somon ve zeytinyağı, işlenmiş gıdalara karşı doğal bir kalkan oluşturur. Ancak tek başına bu besinlerden medet ummak yerine, hareketli bir yaşam tarzı ve düzenli egzersizle birleştirmek şart” dedi.

The Lancet Healthy Longevity’de yayımlanan bir inceleme, Akdeniz tipi beslenmenin yaşam süresini ortalama 5 yıl uzattığını ortaya koydu.