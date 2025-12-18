Modern beslenme alışkanlıkları içinde yer alan ve çoğu zaman zararsız görülen üç temel besin grubu, dünya genelinde kalp sağlığını tehdit eden unsurların başında yer aldı.

Yapılan son epidemiyolojik çalışmalar, sofralardan eksik olmayan bu besinlerin uzun vadede damar tıkanıklığı ve kronik hipertansiyonu beraberinde getirdiğini ortaya koydu.

1. "Az Yağlı" Etiketiyle Pazarlanan Meyveli Yoğurtlar

Düşük yağlı olduğu için tercih edilen hazır meyveli yoğurtların, sanılanın aksine kalp dostu olmadığı saptandı. İçeriğindeki yüksek oranda rafine şeker ve fruktoz şurubu, kandaki trigliserit seviyelerini yükselterek damar sertleşmesine (ateroskleroz) zemin hazırladı.

Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Steven Nissen, bu durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"İnsanlar yağı azaltılmış ürünlere yönelirken, bu boşluğu dolduran devasa şeker miktarını gözden kaçırdılar. Yüksek şeker tüketimi, insülin direncini artırarak doğrudan arterlerin iltihaplanmasına yol açtı."

2. Kahvaltılık Gevrekler ve Mısır Gevreği

Sabah kahvaltılarının pratik çözümü olarak görülen mısır gevrekleri, glisemik indeksi en yüksek gıdalar arasında yer aldı. İşleme sürecinde liflerinden arındırılan bu karbonhidratların, kan şekerinde ani dalgalanmalar oluşturarak kalp dokusunda oksidatif strese neden olduğu gözlemlendi.

Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Frank Hu, beslenme ile kronik hastalıklar arasındaki ilişkiye dikkat çekerek; rafine edilmiş karbonhidratların, doymuş yağlar kadar, hatta bazen daha fazla koroner kalp hastalığı riski taşıdığını belirtti.

3. Enerji İçecekleri ve Diyet Asitli İçecekler

Gençler arasında popüler olan enerji içecekleri ile kalorisiz olduğu iddiasıyla tüketilen diyet içecekler, kalp ritmi üzerinde yıkıcı etkiler bıraktı. İçeriğindeki yapay tatlandırıcıların ve yüksek kafein konsantrasyonunun, kalp atış hızını anormal seviyelere taşıdığı ve tansiyonu dengesizleştirdiği kaydedildi.

Alman Kalp Vakfı’ndan Prof. Dr. Thomas Meinertz, enerji içeceklerinin kalp kası üzerindeki baskısını şu şekilde ifade etti:

"Gözlemlediğimiz vakalarda, yüksek dozda uyarıcı içeren bu içeceklerin tüketimi sonrasında kalp ritim bozuklukları ve taşikardi görülme oranının ciddi ölçüde arttığını saptadık."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Lancet dergisinde yayımlanan kapsamlı bir çalışma, aşırı işlenmiş gıdalarla (UPF) beslenen bireylerin, doğal beslenenlere oranla kalp damar hastalıklarına yakalanma riskinin %24 daha fazla olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, bu gıdalardaki katkı maddelerinin mikrobiyotayı bozarak dolaylı yoldan kalp sağlığını vurduğunu altını çizerek ekledi.