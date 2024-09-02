Kalbi kırık kocanın notu polisi alarma geçirdi

Çorum'da, eşinin evden ayrılmasının ardından bunalıma girdiği iddia edilen 68 yaşındaki Ali Rıza G., aracına bıraktığı notla polisi alarma geçirdi.

Olay, sabah saatlerinde Ilıca Caddesi'nde meydana geldi. Ali Rıza G., bir süredir eşi Perihan G. ile yaşadığı ailevi sorunlar nedeniyle bunalıma girdiğini belirterek, park halindeki aracının camına bir not bıraktı.

Notta, "Eşim 15 Temmuz 2024 tarihinde evden ayrıldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Son defa eşimle telefonla görüşmek istiyorum. Bu isteğimi 3 saat içinde gerçekleştirmezseniz, araba, ev ve kendimi havaya uçuracağım. Hiç kimsenin canı yansın istemiyorum" Aracın deposu full dolu. Evin içinde de yine 30 litre benzin tüm odalara dağılmış durumda. Ayrıca doğal gaz ocak bağlantısından ayrıldı. İçerisi tamamen doğal gazla dolu. Değil evi, mahalleyi havaya uçuracak yakıt dolu" ifadeleri yer aldı.

Notu görenler durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, otomobilin çevresi ve binanın bulunduğu sokak trafiğe kapatıldı, mahallenin doğal gazı kesildi ve bina tahliye edildi.

Ekiplerin uzun süren ikna çabalarının ardından Ali Rıza G. gözaltına alındı. Polis, evde benzin ya da gazın açık olup olmadığını belirlemek için detaylı inceleme başlattı.Formun ÜstüFormun Altı