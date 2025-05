Kalbi kurtaran 150 dakika yöntemi! Uzmanlar anlatıyor

Haftada sadece 150 dakika, yani günde yaklaşık 20-25 dakikalık fiziksel aktivite, kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürebilir.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleri, düzenli egzersizin kalp damar sağlığını güçlendirmedeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koydu.

Yürüyüş, koşu, bisiklet ya da yüzme gibi orta yoğunlukta aktiviteler, kalbinizi koruma altına almanın en etkili yollarından biri olarak öne çıktı.

BİLİMSEL KANITLAR EGZERSİZİN GÜCÜNÜ DOĞRULUYOR

Amerikan Kalp Derneği (AHA) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO), haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersizin kalp damar hastalıkları riskini azalttığını vurguladı.

The New England Journal of Medicine’de yayımlanan bir çalışma, düzenli egzersizin kalp krizi riskini %30’a kadar düşürebileceğini gösteriyor. Harvard Tıp Fakültesi’nden Kardiyolog Dr. Michelle Albert, “Egzersiz, kan basıncını düşürür, kolesterol seviyelerini dengeler ve damar sağlığını iyileştirir. Bu, kalp krizine karşı doğal bir kalkan oluşturur” dedi.

Araştırma, haftada 150-300 dakika orta yoğunlukta egzersiz yapan bireylerde, hareketsiz bireylere kıyasla kardiyovasküler olay riskinin %20-35 oranında azaldığını ortaya koydu.

EGZERSİZİN KALBE FAYDALARI

Egzersiz, yalnızca fiziksel sağlığı değil, aynı zamanda damar elastikiyetini artırarak ve iltihaplanmayı azaltarak kalbi korudu.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden Prof. Dr. Paul Kelly, “Düzenli fiziksel aktivite, kan dolaşımını iyileştirir ve kalbin oksijen kullanımını optimize eder. Bu, kalp kaslarının daha verimli çalışmasını sağlar” dedi. Ayrıca, Circulation dergisinde yayımlanan bir meta-analiz, haftada 150 dakika egzersizin, yüksek tansiyon ve diyabet gibi kalp krizi risk faktörlerini kontrol altına almada etkili olduğunu gösterdi. Egzersiz, stres hormonu kortizol seviyelerini düşürerek de dolaylı olarak kalp sağlığını destekledi.

HANGİ EGZERSİZLER DAHA ETKİLİ?

Uzmanlar, orta yoğunlukta aerobik egzersizlerin kalp sağlığı için ideal olduğunu belirtiyor. Cleveland Clinic’ten Kardiyolog Dr. Michael Emery, “Hızlı yürüyüş, bisiklet, yüzme veya hafif tempolu koşu gibi aktiviteler, kalp atış hızını artırarak kardiyovasküler sistemi güçlendirir. Önemli olan, haftada 150 dakikayı 3-5 seansa bölerek düzenli bir rutin oluşturmak” dedi. Ayrıca, direnç egzersizlerinin (ağırlık kaldırma gibi) de kalp sağlığına katkıda bulunduğu belirtildi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada bir saatlik direnç egzersizinin, kalp krizi riskini %40-70 oranında azalttığını ortaya koydu.

HAREKETSİZ YAŞAMIN BEDELİ

Hareketsiz yaşam tarzı, kalp krizi riskini artıran en önemli faktörlerden biri. WHO’nun raporuna göre, dünya genelinde yetişkinlerin %27’si önerilen fiziksel aktivite seviyesine ulaşamadı. Bu durum, obezite, yüksek kolesterol ve hipertansiyon gibi risk faktörlerini artırarak kalp hastalıklarını tetikledi.

EGZERSİZE BAŞLAMADAN ÖNCE UZMAN GÖRÜŞÜ

Uzmanlar, egzersize başlamadan önce sağlık durumunun değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Kerry Stewart, “Özellikle 40 yaş üstü bireyler veya kronik hastalığı olanlar, egzersiz programına başlamadan önce bir doktora danışmalı. Bu, olası riskleri en aza indirir” dedi. Ayrıca, egzersizin sürdürülebilir olması için keyifli aktivitelerin seçilmesi öneriliyor. Dr. Albert, “Egzersizi bir zorunluluk değil, yaşam tarzının bir parçası haline getirmek önemli. Dans etmek, bahçe işleriyle uğraşmak bile kalp sağlığına katkı sağlayabilir” dedi.

KÜRESEL BİR ÇAĞRI: HAREKET ZAMANI

Dünya genelinde kalp damar hastalıkları, her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. WHO verilerine göre, 2030’a kadar kalp hastalıklarından kaynaklı ölümlerin %25’i düzenli fiziksel aktiviteyle önlenebilir.

Uzmanlar, haftada 150 dakika egzersizin sadece kalp krizi riskini azaltmakla kalmayıp, aynı zamanda ruh sağlığını iyileştirdiğini, diyabet riskini düşürdüğünü ve yaşam süresini uzattığını belirtti.

Haftada 150 dakika egzersiz, kalbinizi korumanın basit ama etkili bir yolu. Uzmanlar, küçük adımlarla büyük değişimler yaratılabileceğini vurguladı. Yürüyüş ayakkabılarınızı giyin, bisikletinize binin veya sevdiğiniz bir aktiviteyi seçin; kalbiniz size minnettar kalacak.