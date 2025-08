Kalbi kurtaran üçlü! Kolesterolü yerle bir ediyorlar

Kolesterol, kalp hastalıklarının en sinsi tetikleyicilerinden biri. Ancak doğanın sunduğu bazı besinler, hem kolesterolü düşürüyor hem de kalbi adeta bir kalkan gibi korudu.

Son bilimsel araştırmalar ve dünya çapında tanınmış uzmanların görüşleri, üç besinin bu mücadelede öne çıktığını kanıtladı: Somon, ceviz ve yulaf.

Bu besinler, kolesterol seviyelerini dengeleyerek damar sağlığını destekliyor ve kalp krizi riskini azalttı.

İşte kalbinizi saat gibi çalıştıracak bu üç süper besinin bilimsel olarak desteklenen faydaları ve uzman önerileri...

SOMON: OMEGA-3’ÜN KALP DOSTU GÜCÜ

Somon, omega-3 yağ asitleri (EPA ve DHA) açısından zengin bir balık türü olarak kalp sağlığında devrim oluşturdu.

Omega-3, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürürken, iyi kolesterolü (HDL) artırıyor ve damar tıkanıklığı riskini azaltıyor.

Harvard Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Frank Hu, “Somon, içerdiği omega-3’le damar sağlığını destekliyor ve iltihaplanmayı azaltarak kalp krizini önlüyor” dedi.

The American Journal of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, haftada iki porsiyon somon tüketenlerde kalp krizi riskinin %30 azaldığını ortaya koydu.

Uzmanlar, somonun ızgara veya buharda pişirilerek tüketilmesini öneriyor. İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Somon kadar uskumru ve sardalya da omega-3 açısından güçlü. Haftada 2-3 kez bu balıkları sofranıza ekleyin” tavsiyesinde bulundu.

CEVİZ: BİTKİSEL OMEGA-3 VE ANTİOKSİDAN KALKANI

Ceviz, bitkisel omega-3 yağ asidi (ALA), E vitamini ve magnezyum içeriğiyle kolesterolü düşürmede etkili bir kuruyemiş. ALA, kan basıncını düzenlerken, antioksidanlar damar esnekliğini artırıyor ve kötü kolesterolü azaltıyor

Journal of the American College of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, günde bir avuç ceviz tüketenlerde kalp hastalığı riskinin %15 azaldığını gösterdi.

ABD’deki Yale Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Rachel Lampert, “Ceviz, damar sertleşmesini önleyen anti-inflamatuar özellikleriyle kalbi koruyor. Salatalara ekleyerek veya ara öğün olarak tüketebilirsiniz” dedi.

Penn State Üniversitesi’nden kalp hastalıkları uzmanı Dr. Penny Kris-Etherton ise cevizin kolesterol emilimini azalttığını vurguladı:

“Günde 28 gram ceviz, hem lezzetli hem de kalp dostu bir seçim.”

YULAF: KOLESTEROLÜ BAĞLAYAN LİF BOMBASI

Yulaf, çözünür lif olan beta-glukan içeriğiyle kolesterol yönetiminde bir yıldız. Beta-glukan, bağırsaklarda kolesterolü bağlayarak vücuttan atılmasını sağlıyor ve kan şekerini dengeleyerek kalbin yükünü hafifletiyor.

American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir meta-analiz, günde üç porsiyon tam tahıl tüketenlerde kalp hastalığı riskinin %22 azaldığını doğruladı.

Tufts Üniversitesi Beslenme Bilim ve Politikası Direktörü Dr. Alice Lichtenstein, “Yulaf, kötü kolesterolü düşürmede etkili bir besin. Taze meyveler ve cevizle birleştirildiğinde etkisi katlanıyor” dedi.

ABD’deki Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Samantha Heller da yulafın pratik bir seçenek olduğunu belirtti:

“Yulaf ezmesini süt veya bitkisel sütle hazırlamak, sabahları kalp dostu bir başlangıç sunar.”

UZMANLARDAN ALTIN TAVSİYELER

Uzmanlar, bu üç besinin etkisini maksimize etmek için dengeli bir diyetin şart olduğunu vurguladı.

Harvard Tıp Fakültesi’nden Dr. Walter Willett, “Somon, ceviz ve yulaf, Akdeniz tipi beslenmeyle birleştiğinde kalp sağlığına en üst düzeyde katkı sağlıyor” dedi. Ancak, bu besinleri diyete eklemeden önce kronik rahatsızlığı olanların doktora danışması önerildi. Ayrıca, tuz, şeker ve trans yağ içeren işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kolesterol kontrolünde kritik.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Dr. Francesco Branca, haftada 150 dakika orta tempolu egzersizin kolesterol seviyelerini %5-7 oranında iyileştirebileceğini ekledi.

KALBİNİZİ DOĞAL YOLLARLA GÜÇLENDİRİN

Somon, ceviz ve yulaf, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla kolesterolü düşürüyor ve kalbi koruyor. Düzenli tüketimle damar sağlığınızı destekleyebilir, kalp krizi riskini azaltabilirsiniz.

Uzmanlar, bu besinleri sofralarınızdan eksik etmemenizi ve sağlıklı bir yaşam tarzıyla birleştirmenizi önerdi.