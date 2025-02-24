Kalbi ve karaciğeri tehdit eden 5 besin! Uzmanlar açıkladı

Sağlıklı beslenme, kalp ve damar sağlığının korunması için hayati önem taşıdığı biliniyor. Ancak, birçok yaygın gıda, bilinçli tüketilmediği takdirde kalp hastalıkları, yüksek kolesterol ve karaciğer sorunlarına yol açabilir.

İşte kalp sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilecek, bilimsel olarak kanıtlanmış 5 besin...

1. Trans Yağlar (Endüstriyel İşlenmiş Gıdalarda Bulunur)

Trans yağlar, özellikle işlenmiş gıdalarda, fast foodlarda ve hazır atıştırmalıklarda bulunan zararlı yağlar. Bu yağlar, damarlarınızdaki "iyi" kolesterol (HDL) seviyelerini düşürüp "kötü" kolesterol (LDL) seviyelerini artırarak damar tıkanıklığına yol açabilir.

Harvard Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Profesörü Dr. Walter Willett, "Trans yağlar, kalp hastalıkları riskini artıran en önemli besin maddelerinden. Aşırı tüketimi, damar sağlığını ciddi şekilde zedeler ve kalp krizi riskini artırır" dedi.

Bilimsel bir çalışma, trans yağların günlük kalori alımının %1'inin üzerinde olması durumunda, kalp hastalığına yakalanma riskinin %28 arttığını gösterdi.

Journal of the American Heart Association'da yayınlanan bir araştırmaya göre, trans yağların tüketimi, kalp damar hastalıklarına yakalanma oranını ciddi şekilde yükseltti.

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2. Aşırı Tuzlu Gıdalar (Hazır Yemekler ve Fast Food)

Aşırı tuz tüketimi, yüksek kan basıncına yol açarak kalp hastalıkları riskini artırır.

Sydney Üniversitesi Kardiyoloji Profesörü Dr. Bruce Neal, "Sodyum, kan basıncını yükselterek kalp krizi, felç ve böbrek hastalıklarına yol açabilir" dedi.

Ayrıca, fazla tuzun vücutta sıvı tutulumuna yol açarak damarların daralmasına neden olduğu, bu da kalbin daha fazla çalışmasına yol açtığı bildirildi.

Birçok hazır gıda ve fast food menüsünde aşırı miktarda tuz bulunur, bu da hem kalp hem de böbrek sağlığını olumsuz etkiler. Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre, aşırı tuz tüketimi kalp hastalıklarına neden olan en büyük faktörlerden biri.

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3. Kızarmış ve Yağda Pişirilmiş Gıdalar (Fransız Patatesi, Cips vs.)

Kızarmış ve yağda pişirilmiş gıdalar, vücutta toksinlerin birikmesine ve iltihaplanmaya yol açabilir.

Tufts Üniversitesi Beslenme Bölümü'nde profesör olan Dr. Dariush Mozaffarian, "Yağda pişirilen gıdalar, özellikle yüksek sıcaklıkta pişirilenler, trans yağlar ve iltihaplanmaya yol açan bileşenler içerir" dedi.

Yüksek ısıda pişirilen bu gıdalar, kalp hastalıkları riskini artırabilir. Ayrıca, yağda pişirilen gıdalar, kalp damarlarının sağlığını bozarak arterlerde plak birikimine neden olabilir. Bu tür gıdaların fazla tüketilmesi, vücutta oksidatif stres oluşturur ve bu da damar tıkanıklığına yol açar.

American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir çalışmaya göre, bu tür gıdalar arterlerde plak birikimini hızlandırabilir.

4. Beyaz Ekmek ve Rafine Karbonhidratlar

Beyaz ekmek, şekerli içecekler ve diğer rafine karbonhidratlar, kan şekerini hızla yükseltir ve insülin direncine yol açar.

Uzmanlar, bu tür gıdaların aşırı tüketilmesinin vücudun yağ depolama mekanizmalarını bozduğunu ve kalp hastalıkları riskini artırdığını belirtti.

Dr. David Ludwig, Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Uzmanı, "Rafine karbonhidratlar, kan şekerini hızlı bir şekilde yükseltir, bu da uzun vadede kalp hastalıklarına yol açabilecek metabolik sorunlara yol açar" açıklamasını yaptı.

American Diabetes Association'ın yaptığı bir araştırma, aşırı rafine karbonhidrat tüketiminin insülin direnci ve kalp hastalıkları riskini artırdığını gösterdi.

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5. Kırmızı Et ve İşlenmiş Et Ürünleri (Sosis, Salam vb.)

Kırmızı et ve işlenmiş etler, yüksek miktarda doymuş yağ ve tuz içerir. Bu gıdalar, kalp damarlarında plak birikmesine yol açarak damar tıkanıklığına ve yüksek kolesterole neden olabilir.

Harvard Üniversitesi Beslenme Profesörü Dr. Frank Hu, "Kırmızı et ve işlenmiş etlerin aşırı tüketimi, kalp hastalıkları ve bazı kanser türleri için risk faktörüdür" dedi.

Çalışmalar, işlenmiş etlerin düzenli olarak tüketilmesinin kalp hastalıkları riskini %42 oranında artırdığını ortaya koydu.

World Health Organization (WHO), işlenmiş etlerin kanserojen sınıfına alındığını ve bu gıdaların yüksek miktarda tüketilmesinin sağlık açısından tehlikeli olduğunu belirtti.

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN BİLİNÇLİ BESLENME

Bu 5 besin, kalp ve damar sağlığınızı ciddi şekilde tehdit edebilecek gıdalar.

Uzmanlar, bu tür gıdaların aşırı tüketilmesinin, özellikle kolesterol, kalp hastalıkları, damar tıkanıklığı ve karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğini vurguladı.

Sağlıklı bir yaşam için beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmeniz, işlenmiş gıdalardan, aşırı tuzdan ve zararlı yağlardan uzak durmanız büyük önem taşıdı.