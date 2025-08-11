Kalbi zırh gibi koruyan üç besin! Gizli kahramanlar ortaya çıktı

Somon, Ceviz ve YulafKalp krizi, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olarak alarm vermeye devam ediyor. Ancak bilim dünyasından gelen son bulgular, doğru beslenme alışkanlıklarıyla bu riskin önemli ölçüde azaltılabileceğini gösterdi.

Harvard Tıp Fakültesi ve uluslararası kardiyoloji uzmanlarının son araştırmaları, somon, ceviz ve yulafın kalp sağlığını güçlendiren birer "süper besin" olduğunu ortaya koydu. Bu üçlü, damarları koruyor, kolesterolü dengeliyor ve kalp krizi riskini çarpıcı bir şekilde azalttı.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Harvard Tıp Fakültesi’nde Kardiyovasküler Epidemiyoloji Programı Direktörü Prof. Dr. Eric Rimm liderliğinde yürütülen bir çalışma, omega-3 yağ asitleri açısından zengin somonun kalp sağlığı üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, haftada iki porsiyon (yaklaşık 200-300 gram) somon tüketen bireylerde ölümcül kalp krizi riski, hiç balık tüketmeyenlere kıyasla %23 oranında azalıyor. Rimm, “Omega-3 yağ asitleri, hücre zarlarını güçlendirerek kalp hücreleri arasındaki iletişimi destekliyor. Bu, kalbin düzenli çalışması için kritik bir faktör” dedi.

The American Journal of Cardiology’de yayımlanan bir başka çalışma, somonun yanı sıra uskumru, sardalya ve hamsi gibi omega-3 zengini balıkların, trigliserit seviyelerini düşürerek damar tıkanıklığını önlediğini doğruladı.

İngiltere’deki Oxford Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Emma Derbyshire, “Bu balıklar, uygun maliyetli olmalarının yanı sıra omega-3 açısından son derece zengin. Haftada 2-3 porsiyon tüketmek, kalp sağlığını korumak için ideal” açıklamasında bulundu.

Ceviz ise bitkisel omega-3 yağ asidi (ALA), E vitamini ve magnezyum içeriğiyle kalp dostu bir başka süper besin.

Journal of the American College of Nutrition’da yayımlanan bir araştırma, günde 25-30 gram ceviz tüketen bireylerde kalp hastalığı riskinin %15 azaldığını gösterdi.

Kardiyolog Dr. Rachel Lampert, “Ceviz, damar esnekliğini artırarak kan basıncını düzenliyor ve kötü kolesterol (LDL) seviyelerini düşürüyor. Bu, kalp krizine karşı doğal bir koruma sağlıyor” dedi.

Zihin sağlığı için kaçınmanız gereken 2 besin ve yapmanız gerekenler

Yulaf, beta-glukan adlı çözünür lif içeriğiyle kolesterol düşmanı olarak öne çıktı.

The American Journal of Clinical Nutrition’da yayımlanan bir çalışma, günde 3 gram beta-glukan alımının LDL kolesterolü %7 oranında azalttığını kanıtladı.

İngiltere’deki King’s College London’dan kardiyolog Prof. Dr. Tom Sanders, “Yulaf, kolesterolü doğal yollarla bağlayarak damar tıkanıklığını önlüyor. Kahvaltıda bir kâse yulaf ezmesi, kalp sağlığı için mükemmel bir başlangıç” diye ekledi.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: DENGELİ BESLENME ŞART

Uzmanlar, bu üç besinin kalp sağlığı üzerindeki etkilerinin maksimum fayda sağlaması için dengeli bir diyetin parçası olarak tüketilmesi gerektiğini vurguladı.

Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Zhiyuan Wu, “Düşük karbonhidrat ya da düşük yağlı diyetlerin ötesinde, gıda kalitesi kalp sağlığında belirleyici. Tam tahıllar, sebzeler ve sağlıklı yağlar içeren bir beslenme düzeni, kalp krizi riskini ciddi şekilde azaltıyor” dedi.

Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Dr. Samantha Heller, yulafı taze meyveler ve cevizle birleştirmenin etkisini artırdığını belirtti:

“Bu kombinasyon, hem lezzetli hem de kalp dostu bir öğün sunuyor.”

Amerikan Kalp Derneği, omega-3 zengini balıkların kızartma yerine ızgara veya buharda pişirilmesini önerdi.

Dr. Derbyshire, “Cıva içeriği düşük balık türlerini seçmek ve işlenmiş gıdalardan uzak durmak, kalp sağlığını desteklemek için kritik” uyarısında bulundu.

KALP KRİZİNE KARŞI PRATİK ADIMLAR

Bu üç süper besini günlük hayatınıza dahil etmek oldukça kolay. Somonu ızgara ya da buharda pişirerek haftada iki kez sofranıza ekleyebilirsiniz. Cevizi kahvaltıda yoğurda ya da salatalara serpiştirerek tüketebilirsiniz. Yulaf ezmesini ise süt veya bitkisel sütle hazırlayarak güne sağlıklı bir başlangıç yapabilirsiniz.

Uzmanlar, bu besinlerin düzenli tüketiminin yanı sıra tuz, şeker ve doymuş yağ alımını azaltmanın da kalp sağlığı için hayati olduğunu vurguladı.

Cilt kanserinden korunmak için 4 besin! İşin uzmanları anlattı

KALBİNİZİ DOĞAL YOLLARLA GÜÇLENDİRİN

Somon, ceviz ve yulaf, bilimsel olarak kanıtlanmış faydalarıyla kalp krizi riskini azaltmada güçlü birer müttefik.

Uluslararası uzmanların ortak görüşü, bu besinlerin Akdeniz tipi beslenme modeliyle birleştirildiğinde kalbi adeta bir zırh gibi koruduğu yönünde.

Kalp sağlığınızı korumak için bugün bu üçlüye sofranızda yer açın ve sağlıklı bir geleceğe adım atmanız önerildi.