Kalbin ani ve hızlı atması dikkat edilmesi gereken tehlikeli durumlar! Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleriyle kalp çarpıntısının sebepleri

Kalbinizin aniden hızla atmaya başlaması, "aritmi" olarak bilinen kalp ritmi bozukluklarının bir göstergesi olabilir.

Kalp ritminin normalden hızlı ya da düzensiz olması, kalbin yeterince verimli çalışamamasına yol açabilir.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Michael Crawford, "Normalde kalp atışı dakikada 60-100 arasında olmalıdır. Ancak, kalp çarpıntısı hissi, kalp hızındaki ani artışlar, düzensiz atışlar ve çarpıntılar, vücudun bir sorunla karşı karşıya olduğunu gösteriyor olabilir" dedi.

Aşağıda, kalp çarpıntısının en yaygın sebeplerini sıralandı:

1. Aritmi (Kalp Ritmi Bozuklukları)

Aritmi, kalbin anormal hızda atmasına neden olan bir durum. Kalp, normalde belirli bir hızda atar, ancak aritmi durumunda bu hız ya çok hızlı (taşikardi) ya da çok yavaş (bradikardi) olabilir.

Aritmi, kalp kasının elektriksel iletim sistemindeki bozukluklardan kaynaklanabilir.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Sarah Jenkins, "Aritmi, kalbin elektriksel sistemindeki bozukluklardan kaynaklanabilir. Bu durum, kalbin düzgün bir şekilde kan pompalamasını engeller ve vücuda yeterli oksijen gitmemesine neden olabilir. Bu da çarpıntı, baş dönmesi, bayılma ve hatta kalp krizi riskini artırabilir" diye açıkladı.

2. Anksiyete ve Stres

Duygusal durumlar, kalp hızını etkileyebilir. Stres ve anksiyete, vücutta adrenalin salınımına neden olarak kalp atışını hızlandırabilir. Bu, genellikle geçici bir durumdur ancak uzun süreli stres ve kaygı, kalp sağlığı üzerinde olumsuz etkiler oluşturabilir.

Psikolog ve stres uzmanı Dr. Laura Phillips, "Anksiyete, vücudu savaş ya da kaç tepkisini tetiklemeye zorlar, bu da kalp hızını hızlandırabilir. Bu tür kalp çarpıntıları genellikle stresin ve kaygının bir sonucu olarak ortaya çıkar, ancak kronik hale geldiğinde kalp sağlığını tehdit edebilir" dedi.

3. Hipertiroidizm (Aşırı Tiroid Hormon Salgılanması)

Tiroid bezi, vücudun metabolizma hızını düzenler. Aşırı tiroid hormonu üretimi (hipertiroidizm) kalp çarpıntısına neden olabilir. Bu durumda kalp hızı, vücudun daha hızlı çalışmasına neden olur, bu da çarpıntıya yol açar.

Endokrin uzmanı Dr. Jennifer Lee, "Hipertiroidizm, kalp hızını artırabilir ve kişiye huzursuzluk hissi verebilir. Tiroid sorunları, ciddi kalp problemlerine yol açabileceğinden, bu tür belirtiler göz ardı edilmemelidir" şeklinde açıklama yaptı.

4. Anemi (Kansızlık)

Kansızlık, vücutta yeterli kırmızı kan hücresinin olmaması durum. Bu durum, kalbin yeterince oksijen taşıyamamasına yol açabilir ve kalp hızının artmasına neden olabilir. Anemi, özellikle kadınlar arasında yaygın bir sağlık sorunu.

Hematoloji uzmanı Dr. Emily Walker, "Anemi, kalbin daha fazla çalışmasına neden olur çünkü vücut, oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin eksikliğini telafi etmeye çalışır. Bu da kalp çarpıntısına yol açabilir" diye belirtti.

5. Kafein ve Diğer Uyarıcılar

Kafein, nikotin ve diğer uyarıcı maddeler, merkezi sinir sistemini uyararak kalp hızını artırabilir. Bu tür maddelerin aşırı tüketimi, kalp çarpıntısına neden olabilir.

Kafein, özellikle kahve, enerji içecekleri ve bazı ilaçlarda yaygın olarak bulunur.

Kardiyolog Dr. Robert Stone, "Kafein gibi uyarıcı maddeler, kalp atışını hızlandırabilir. Eğer bir kişi sık sık kalp çarpıntısı yaşıyorsa, kafein alımını sınırlamak iyi bir seçenek olabilir" dedi.

KALP ÇARPINTISI CİDDİ BİR DURUM OLABİLİR Mİ?

Kalp çarpıntıları, genellikle zararsız olabilir ve stres, aşırı kafein tüketimi gibi geçici faktörlerden kaynaklanabilir. Ancak, bu durum sürekli hale gelirse ve diğer belirtilerle birlikte ortaya çıkarsa, ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.

Kardiyolog Prof. Dr. John Adams, "Eğer kalp çarpıntısı sürekli hale gelir, göğüs ağrısı, nefes darlığı, baş dönmesi, bayılma gibi belirtilerle birlikte yaşanıyorsa, bir sağlık profesyoneline başvurulmalıdır. Bu belirtiler, kalp krizi, aritmi ya da başka kalp hastalıklarının belirtisi olabilir" diye uyardı.

KALP ÇARPINTISINI CİDDİYE ALIN

Kalp çarpıntısı, basit bir sorun gibi görünebilir ancak vücudun verdiği bir uyarı.

Sürekli hale gelmesi ya da diğer ciddi belirtilerle birlikte yaşanması durumunda, kalp sağlığına yönelik daha derinlemesine bir inceleme yapılmalı. Kalbinizin neden hızlı attığını anlamak için uzman bir kardiyologdan yardım almak önemli.