Kalbin doğal yeni ilacı! Tıkanıklıkları hortum gibi emiyor

Yazın sofralarının vazgeçilmezi nektarin, bilimsel araştırmalarla kalp sağlığının gizli silahı olarak öne çıktı.

"Kalbin meyvesi" olarak anılan bu pürüzsüz kabuklu şeftali türü, damar tıkanıklıklarını önleyerek stent ihtiyacını azaltıyor ve plak birikimini silip süpürdü.

Cleveland Clinic beslenme uzmanı Kate Zumpano, "Nektarindeki antioksidanlar, kan damarlarında iltihabı azaltarak kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde düşürüyor" dedi.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, nektarinin kardiyovasküler faydalarını net bir şekilde ortaya koydu.

Yayımlanan bir çalışma, potasyum zengini meyvelerin nektarin gibi yüksek tansiyonu düşürerek kalp krizi, inme ve koroner arter hastalıklarını önlediğini gösterdi. Bu mineral, sodyumun etkisini dengeleyerek kan basıncını dengeliyor ve damar sertliğini engelledi.

Benzer şekilde, epidemiyolojik bir araştırma, sarı-yeşil meyvelerin nektarinin de dahil olduğu tüketiminin kanser riskini azalttığını, özellikle damar sağlığını koruduğunu vurguladı.

Nektarinin gücü, içerdiği polifenol, flavonoid ve antosiyanin gibi bitkisel bileşiklerden geldi. Bu antioksidanlar, düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) kolesterolün oksidasyonunu engelleyerek damar duvarlarında plak oluşumunu önledi.

California Üniversitesi'nden Dr. David Byrne'nin yıllık raporu, taş meyvelerin –nektarin dahil– düzenli tüketiminin kalp damarlarını güçlendirdiğini ve ateroskleroz riskini azalttığını belirtti.

Byrne, "Nektarin, damarları hortum gibi açarak kan akışını iyileştiriyor ve trombosit birikimini azaltıyor" şeklinde konuştu.

Uzmanlar, nektarinin lif içeriğinin de kalp için kritik olduğunu vurguladı. Verywell Health dergisinde yayımlanan bir derleme, günlük 30-40 gram lif alımının metabolik sendrom riskini %27 azalttığını ve her 1000 kaloriye 1 gram meyve lifi eklenmesinin kalp hastalığı tehlikesini %6 düşürdüğünü ortaya koydu. Nektarin, bu lifleri bolca barındırarak kolesterolü düşürüyor ve damar esnekliğini artırdı.

Amerikan Kalp Derneği (AHA) verilerine göre, meyve ağırlıklı diyetler inme riskini %32'ye varan oranlarda azaltıyor nektarin de bu formülün yıldızlarından biri.

Harvard Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Walter Willett, meyve tüketiminin kalp sağlığı üzerindeki etkisini yıllardır araştırdı.

Willett, "Nektarin gibi antioksidan zengin meyveler, oksidatif stresi azaltarak damar iltihabını önlüyor ve uzun vadede kalp krizi riskini minimize ediyor" dedi.

Bir çalışmada, 24 yıl boyunca izlenen katılımcılarda, nektarin gibi meyvelerin düzenli alımının kilo kontrolüne yardımcı olduğu ve damar plaklarını temizlediği gözlendi.

PEKİ, NEKTARİNİN BU ETKİLERİNDEN NASIL YARARLANABİLİRSİNİZ?

Uzmanlar, günde 2-3 adet nektarin tüketmeyi önerdi. Bu, hem tatmin edici bir atıştırmalık hem de damar temizleyicisi görevi gördü. Ancak böbrek rahatsızlığı olanlar potasyum alımını sınırlamalı.

Zumpano, "Taze veya dondurulmuş nektarinleri tercih edin, konserve versiyonlarından kaçının ki ek şeker yükü kalbe zarar vermesin" uyarısında bulundu.

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekti. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 17 milyondan fazla can aldı.

Nektarin gibi doğal bir müttefikle, bu riski azaltmak elinizin altında. Doktora danışarak diyetinize ekleyin ve damarlarınızı stent etkisiyle güçlendirmeniz önerildi.