Kalbin gizemli düşmanı ortaya çıktı! Tatlı zehrin sessiz saldırısı

Şekerin yalnızca kilo alımı ve diyabetle ilişkilendirildiği günler geride kaldı. Son yıllarda yapılan kapsamlı bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, aşırı şeker tüketiminin damar sağlığı üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdi.

Uluslararası Kardiyoloji Derneği'nin son raporu, yüksek şekerli diyetlerin damar duvarlarında kronik iltihaplanmaya neden olduğunu ve bu durumun da ateroskleroz (damar sertleşmesi) sürecini hızlandırdığını bildirdi.

Bu konudaki en çarpıcı bulgulardan biri, Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan Dr. Frank B. Hu'nun liderliğindeki bir çalışmayla gün yüzüne çıktı.

30 yılı aşkın bir süre boyunca 100.000'den fazla kişinin verilerinin incelendiği bu çalışmada, günlük kalori ihtiyacının yüzde 17 ila 21'ini ilave şekerlerden alan bireylerin, yüzde 8'den daha az alanlara göre kalp damar hastalıklarından ölme riskinin yüzde 38 daha fazla olduğu tespit edildi.

Dr. Hu, bu durumu, "Şekerin, kalp sağlığı için tahmin edilenden çok daha büyük bir tehdit olduğunu gösteren kesin kanıtlar elde ettik" şeklinde ifade etti.

Oxford Üniversitesi'nden beslenme fizyoloğu Dr. Susan Jebb ise bu sürecin mekanizmasını şöyle açıkladı:

“Yüksek miktarda şeker, insülin direncini artırarak damar endotel hücrelerine zarar verir. Bu hasar, damar duvarlarında plak oluşumuna zemin hazırlar ve zamanla damarların sertleşmesine, daralmasına ve tıkanmasına yol açar. Damar tıkanıklığı, özellikle kalbe giden damarlarda meydana geldiğinde, kaçınılmaz olarak kalp krizini tetikler.”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu tehlikeye dikkat çekti. DSÖ, yetişkinler ve çocuklar için serbest şeker alımının toplam enerji alımının yüzde 10'unun altına düşürülmesini önerdi. Bu öneri, kalp ve damar hastalıkları riskini azaltmayı hedefleyen kritik bir adım olarak değerlendirildi.

Uzmanlar, sadece sofra şekerinden değil, aynı zamanda gazlı içecekler, işlenmiş gıdalar ve paketlenmiş meyve suları gibi gizli şeker kaynaklarından da uzak durulması gerektiğini vurguladı. Bu ürünlerin, farkında olmadan yüksek miktarda şeker tüketilmesine neden olduğu ve bu durumun da damar sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri katladığı belirtildi.