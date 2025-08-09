Kalbin sessiz devrimi! Ameliyatsız kapak onarımı

Tıp dünyası, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde bir dönüşüm yaşıyor.

Geleneksel açık kalp cerrahisinin riskli olduğu hastalar için geliştirilen ameliyatsız yöntemler, özellikle Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) ve MitraClip gibi teknolojiler, kalp kapağı onarımında çığır açtı.

Yüksek riskli hastalarda etkili ve güvenli sonuçlar sunan bu yöntemler, bilimsel araştırmalar ve dünya çapındaki uzmanların görüşleriyle desteklendi.

TAVI: AORT KAPAĞINA AMELİYATSIZ MÜDAHALE

Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI), aort kapağı darlığı olan hastalarda göğüs kafesi açılmadan ve kalp durdurulmadan gerçekleştirilen bir yöntem olarak öne çıktı.

Genellikle 80 yaş üstü veya açık cerrahi için yüksek risk taşıyan hastalarda tercih edilen TAVI, kasık damarından kateter yoluyla yeni bir kapağın yerleştirilmesini sağladı.

Columbia Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Martin Leon ise, “TAVI, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntem. Uzun vadeli sonuçları, geleneksel cerrahiye yakın başarı oranları sunuyor” dedi.

Bilimsel çalışmalar da TAVI’nin etkinliğini doğruladı. Journal of the American College of Cardiology’de yayınlanan bir araştırmaya göre, TAVI uygulanan hastaların beş yıllık sağkalım oranları, açık kalp ameliyatıyla benzerlik gösteriyor; ancak iyileşme süreci çok daha hızlı.

New England Journal of Medicine’da yer alan bir başka çalışma, TAVI’nin yüksek riskli hastalarda mortaliteyi azalttığını ve yaşam kalitesini artırdığını ortaya koydu. PARTNER 3 ve Evolut Low Risk gibi klinik çalışmalar, düşük riskli hastalarda bile TAVI’nin güvenli ve etkili olduğunu kanıtladı.

MİTRACLİP: MİTRAL KAPAĞA MİNİMAL MÜDAHALE

Mitral kapak yetmezliği, kanın geri kaçmasına neden olarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

MitraClip, bu sorunu ameliyatsız çözmek için geliştirilen yenilikçi bir yöntem. Kasık damarından girilerek kalp kapağına ulaştırılan küçük bir klips, kapağın düzgün kapanmasını sağladı. Bu yöntem, özellikle ileri yaş hastalar ve eşlik eden kronik hastalıkları olan bireyler için ideal.

Cleveland Clinic’ten kardiyolog Dr. Samir Kapadia, MitraClip’in “hastaların yaşam kalitesini dramatik şekilde iyileştirdiğini” belirtti. Kapadia, “Bu yöntem, açık cerrahiye uygun olmayan hastalarda oyunun kurallarını değiştiriyor” dedi.

The Lancet’te yayınlanan bir çalışma, MitraClip uygulanan hastaların %90’ının başarılı sonuçlar elde ettiğini ve hastanede kalış sürelerinin önemli ölçüde azaldığını gösterdi. Ayrıca, bu yöntemle tedavi edilen hastaların nefes darlığı ve yorgunluk gibi şikayetlerinde belirgin iyileşme gözlemlendi.