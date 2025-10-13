Küresel çapta yapılan kapsamlı bilimsel çalışmalar, kalp krizi riskini yükselten iki kritik unsura odaklandı: fiziksel inaktivite (hareketsizlik) ve kronik psikososyal stres.

Uluslararası kardiyoloji uzmanları, bu iki faktörün, klasik risk faktörleri olan sigara ve yüksek kolesterol kadar ciddiye alınması gerektiğini ifade etti.

FİZİKSEL İNAKTİVİTE: KALBİN HAREKETSİZLİĞİ

Dünya genelinde artan sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı, kardiyovasküler sağlık için büyük bir tehlike haline geldi. Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından desteklenen araştırmalar, düzenli fiziksel aktivite eksikliğinin obezite, diyabet ve hipertansiyon gibi diğer risk faktörlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığını gösterdi.

Ünlü kardiyolog ve Scripps Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu Dr. Eric Topol, bu durumu değerlendirirken, "Kalp krizi ve inmenin ana itici güçleri hâlâ obezite, sigara, diyabet, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon ve sedanter yaşam tarzıdır" ifadelerini kullandı. Dr. Topol, düzenli fiziksel aktivitenin kalp damar sağlığını korumada hayati bir rol oynadığını ve bu risk faktörlerinin modern yaşamın getirdiği kolaylıklar nedeniyle ne yazık ki yaygınlaştığını belirtti.

KRONİK STRESİN GİZLİ TOKSİSİ

Kalp krizini tetikleyen ikinci önemli faktör ise giderek yaygınlaşan kronik psikososyal stres. İş baskısı, ekonomik belirsizlikler ve sosyal izolasyon gibi uzun süreli stres etkenlerinin kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, son dönemde yapılan çalışmalarla netlik kazandı.

Harvard Tıp Fakültesi'nden kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Elizabeth Klukas, kronik stresin vücutta kortizol gibi stres hormonlarının sürekli yüksek kalmasına yol açtığını ve bunun da kan basıncını artırıp damar sertliğini hızlandırdığını dile getirdi.

Prof. Dr. Klukas, "Sürekli stres, kanın pıhtılaşma eğilimini artırabilir ve mevcut aterosklerotik plakların yırtılmasına neden olarak akut kalp krizini tetikleyebilir. Artık stresi, tıpkı yüksek kolesterol gibi yönetilmesi gereken bağımsız bir kardiyovasküler risk faktörü olarak görmekteyiz" şeklinde konuştu.

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN GERÇEKLER

Türk Kardiyoloji Derneği tarafından da referans verilen uluslararası kılavuzlar, fiziksel aktivite azlığının koroner kalp hastalığı için önemli, bağımsız bir risk faktörü olduğunu vurguladı.

Uzmanlar, haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta aerobik egzersizin kalp sağlığını korumada kilit rol oynadığını kaydetti.

Hem Dr. Topol hem de Prof. Dr. Klukas, bireyleri bu iki tehlikeye karşı aktif önlem almaya çağırdı.

Hareketsizliğin ve kronik stresin kalp sağlığı üzerindeki yıkıcı etkileri, uluslararası tıp camiasının gündemine oturdu ve önleyici tedbirlerin artırılması yönünde küresel bir farkındalık meydana geldi.