Kalbin yeni dostu ilaçlar umut saçıyor! Uzmanlar öneriyor

Kalp damar hastalıkları, her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit etti. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, kardiyovasküler hastalıklar küresel çapta ölümlerin %31’inden sorumlu.

Türkiye’de de durum farklı değil; kalp krizi ve damar tıkanıklıkları, en sık görülen sağlık sorunları arasında.

Kardiyoloji alanındaki teknolojik ilerlemeler, özellikle ilaçlı balon (drug-coated balloon - DCB) teknolojisindeki yenilikler, hastalar için umut verici bir gelecek vadetti.

Stentlere alternatif olarak geliştirilen bu yöntem, damarları açarken kalıcı bir implant bırakmadan tedavi sundu.

Uluslararası uzmanlar ve bilimsel çalışmalar, ilaçlı balonların kalp damar hastalıklarının tedavisinde devrim yaratabileceğini doğruladı.

İLAÇLI BALON TEKNOLOJİSİ: STENTSİZ TEDAVİNİN YENİ YÜZÜ

İlaçlı balonlar, yüzeyine kaplanmış antiproliferatif ilaçlarla (genellikle paklitaksel veya sirolimus) damar duvarına doğrudan ilaç salımı yapan özel balon kateterlerdir. Balon, daralmış damara yerleştirildikten sonra 30-60 saniye boyunca şişiriliyor ve ilaç, damar duvarına homojen bir şekilde aktarılıyor. Ardından balon çıkarılıyor ve geride kalıcı bir yabancı cisim bırakılmıyor.

ABD’deki Columbia Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Ajay Kirtane, bu teknolojinin avantajlarını şöyle açıkladı:

“İlaçlı balonlar, stentlerin yol açabileceği uzun vadeli komplikasyonları, özellikle in-stent restenoz (damarın tekrar daralması) riskini azaltıyor. Damar, doğal hareket kabiliyetini koruyor ve ek metal katmanlara gerek kalmıyor.”

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, ilaçlı balonların in-stent restenoz tedavisinde geleneksel balon anjiyoplastisine kıyasla restenoz oranlarını %43’ten %5’e düşürdüğünü gösterdi.

PICCOLETO II çalışması, küçük çaplı damar hastalıklarında ilaçlı balonların, ilaç salınımlı stentlere (DES) kıyasla benzer klinik sonuçlar sunduğunu ve 3 yıllık takipte majör advers kardiyak olay (MACE) oranlarının eşit olduğunu ortaya koydu.

KÜÇÜK DAMAR HASTALIKLARINDA VE YÜKSEK KANAMA RİSKİNDE ÇIĞIR AÇICI

İlaçlı balonlar, özellikle küçük çaplı damar hastalıkları (SVD) ve yüksek kanama riski olan hastalarda öne çıktı.

Küçük damar hastalıkları, koroner anjiyografide %30-50 oranında görülüyor ve geleneksel stentlerin bu damarlarda başarı oranı daha düşük.

İngiltere’deki King’s College London’dan kardiyolog Prof. Simon Redwood, ilaçlı balonların küçük damarlarda daha az restenoz ve hedef lezyon revaskülarizasyonu (TLR) gerektirdiğini belirterek, “Küçük damarlarda stentler, damar çapını daraltabilir ve uzun vadeli komplikasyon riskini artırabilir. İlaçlı balonlar, bu sorunu çözerek damarın doğal yapısını koruyor” dedi.

BASKET-SMALL 2 çalışması, 758 hastayı kapsayan bir randomize kontrollü çalışma olarak, ilaçlı balonların küçük damar hastalıklarında ilaç salınımlı stentlere kıyasla non-inferior (eşdeğer) olduğunu gösterdi. 3 yıllık takipte, her iki grupta MACE oranları %15 olarak kaydedildi. Ayrıca, yüksek kanama riski olan hastalarda, ilaçlı balonların daha kısa süreli ikili antiplatelet tedavi (DAPT) gerektirmesi, kanama komplikasyonlarını azalttığı için önemli bir avantaj sağladı.

European Heart Journal’da yayımlanan bir meta-analiz, ilaçlı balonların bu hasta grubunda güvenli ve etkili olduğunu doğruladı.

IN-STENT RESTENOZDA ALTIN STANDART

İlaçlı balonlar, özellikle stent sonrası tekrar daralma (in-stent restenoz - ISR) tedavisinde altın standart haline geldi. Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) 2018 kılavuzları, in-stent restenoz tedavisinde ilaçlı balonları sınıf 1A önerisiyle tavsiye etti.

AGENT IDE çalışması, paklitaksel kaplı balonların (AGENT DCB) in-stent restenozda uncoated balonlara kıyasla tekrar daralma oranlarını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Ajay Kirtane, “Bu teknoloji, hastaların tekrar stent veya bypass ameliyatı gibi invaziv işlemlere ihtiyaç duyma olasılığını azaltıyor” dedi.

PACCOCATH-ISR çalışması da, ilaçlı balonların 6 ayda geç lümen kaybını (LLL) 0,74 mm’den 0,03 mm’ye düşürdüğünü ve 5 yıllık takipte klinik faydanın devam ettiğini kanıtladı.

GELECEKTE NELER BEKLENİYOR?

İlaçlı balon teknolojisi, sadece in-stent restenoz ve küçük damar hastalıklarıyla sınırlı kalmıyor; kronik total oklüzyon (CTO) ve bifurkasyon lezyonları gibi karmaşık durumlarda da umut vadetti.

Frontiers in Cardiovascular Medicine’da yayımlanan bir inceleme, ilaçlı balonların CTO hastalarında agresif revaskülarizasyon ihtiyacını azaltabileceğini öne sürdü. Ayrıca, sirolimus kaplı balonlar gibi yeni nesil DCB’ler, paklitakselin potansiyel toksisite endişelerini ortadan kaldırarak daha güvenli bir alternatif sundu.

Selution SLR ve MagicTouch gibi sirolimus kaplı balonlar, FDA’nın “çığır açıcı cihaz” statüsünü alarak klinik çalışmalarda test edildi.

UZMANLARDAN ÇAĞRI: ERKEN TEŞHİS VE BİLİNÇLİ TEDAVİ

Harvard Üniversitesi’nden kardiyolog Dr. Deepak Bhatt, ilaçlı balonların başarısının, uygun hasta seçimi ve doğru lezyon hazırlığına bağlı olduğunu vurgulayarak, “İlaçlı balonlar, her hasta için uygun olmayabilir. Ancak doğru endikasyonlarda, stentlerin yerini alabilecek bir seçenek sunuyor” dedi.

Uzmanlar, kalp damar hastalıklarının önlenmesi için düzenli kontrollerin ve risk faktörlerinin (yüksek tansiyon, diyabet, sigara) yönetilmesinin önemine dikkat çekti.