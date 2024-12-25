Kalbinden vurulmuş genç kadının ölümünde yeni gelişme: Sevgilisine ‘Ben seni çok sevdim’ notu bırakmış

Dün sabah saatlerinde İzmit'in Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 6. katında meydana gelen olayda, ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yapılan incelemede, 40 yaşındaki Funda Emine Büte'nin kalbinden tek kurşunla vurulmuş olduğu belirlendi. Cinayet Bürosu dedektifleri ve Olay Yeri İnceleme ekipleri, evde detaylı bir araştırma yaptı.

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"BEN SENİ ÇOK SEVDİM"

Evde yapılan aramada, Büte'nin erkek arkadaşına yazdığı ve "Bütün notlarımı atmışsın ama bu notumu saklarsın. Ben seni çok sevdim" yazılı bir not bulundu.

İNTİHAR İNTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR?

İntihar şüphesiyle araştırmalarını sürdüren polis, genç kadının aşk acısı nedeniyle bu eylemi gerçekleştirmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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Kadının erkek arkadaşı gözaltına alındı, ancak ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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