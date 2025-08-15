Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!

Van'da göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran 60 yaşındaki Ayşe Sever'in kalbinin üst kısmından çıkan kitle doktorları bile hayrete düşürdü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Sever, bir süre önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde, kalbin üst kısmında büyük bir kitle tespit edildi.

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!

Bunun üzerine Göğüs Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva ve Op. Dr. İlknur Aydar tarafından ameliyata alınan Sever'in göğsünden 5 saat süren operasyonla kitle çıkarıldı. Başarılı ameliyatın ardından şikayetlerinden kurtulan yaşlı kadın, sağlığına kavuştu.

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!​​​​​​​

13 SANTİMETRELİK BİR KİTLE TESPİT EDİLDİ

Konuya ilişkin konuşan Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Beniz İrem Ersoy Şığva, hastanın 3 ay önce göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle kendilerine başvurduğunu belirtti. Yapılan tetkiklerde kalbin üzerinde yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit ettiklerini ifade eden Dr. Şığva, "Patoloji raporunda Timoma olarak raporlandı.

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!​​​​​​​

Hastamızı ameliyata hazırladıktan sonra bu hafta operasyonu gerçekleştirdik. Ameliyatı açık olarak yaptık çünkü kitlenin kapalı yöntemle çıkarılması mümkün değildi. Bu büyüklükte bir Timoma ile ilk kez karşılaştım. Van'da da ilk kez bu büyüklükte bir kitle çıkarıldı" dedi.

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!​​​​​​​

BİRÇOK DOKTORA GİTTİ

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Ayşe Sever ise "4 ay önce ağrılarım başladı. Birçok doktora gittim. Sonrasında İrem hocaya geldim ve rahatsızlığımın sebebini öğrendim. 5 gün önce ameliyat oldum. Şimdi çok şükür iyiyim" diye konuştu.

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!

Kalbinin üzerinde çıkan doktorları bile şoke etti!

Son Haberler
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Son dakika... Memura 2. zam teklifi yapıldı!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Fenerbahçe Kerem'den onun için vazgeçti: Mourinho İstanbul'da bizzat görüştü!
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Manavgat’ta Yaz Okulu Şenliği
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Şehit Ömer Halisdemir’in kızı teğmen oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu
Otoparkta çıkan yangında 6 araç kül oldu