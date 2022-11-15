15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Kalbiniz hızlı atıyorsa bunları yapın!

Halk arasındaki adı kalp çarpıntısı yani taşikardi bir ritm bozukluğu. Peki o anlarınızda ne yapmalısınız? İşte taşikardi ile ilgili öğrenmeniz gerekenler…

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:41
Takip Et

Kalbinizde çarpıntı varsa aman dikkat!

Kalbiniz hızlı atıyorsa bunları yapın!
+
Aa
-

Taşikardisi olan kişilerde hiçbir belirti görünmeyebilir. Bununla birlikte inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde yükseltebilir. Genel olarak yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızı dakikada 100 olmalıdır. Üzerinde olması taşikardi olarak tanımlanır. Bunun nedeninin kesinlikle araştırılması gerekir.

TAŞİKARDİNİN NEDENLERİ NELERDİR?

Sigara içmek

Bazı akciğer hastalıkları

Koroner arter hastalığı -Kalp kapakçık hastalığı -Kalp yetmezliği, Kalp kası hastalığı, Kalp tümörleri, Kalpteki enfeksiyonlar, Hipertansiyon, ya da Tiroid bezinin fazla

İnsanların bazıları bazı ilaçlara tepki gösterebilir. Aşrı alkol tüketmek, kokain ya da diğer uyarıcı ve uyuşturucu maddeler kullanmak kalp atışını hızlandırır.

TAŞİKARDİYE NE İYİ GELİR

Ani gelişen ve yanınızda kimse yoksa yapmanız gerekenleri bilmek gerekir.

Stres sağlık açısından önemlidir.

Kafeini kesinlikle azaltmalısınız

Kalp çarpıntılarına neden olabilir. Bu nedenle bir an önce stresten kurtulmanız gerek.

Bunlar; Meditasyon, Nefes egzersizleri, Yoga, Açık havada vakit geçirmek, Spor yapmak ve Tatile çıkmak gibi…


TAŞİKARDİ DE NE YAPMALI?

Vagus siniri beyin ile kalp arasında bağlantı sağlıyor. O siniri uyarmak çarpıntıları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durumda şunlar yapılabilir:

Yüze buz veya soğuk, nemli bir havlu koyarak birkaç saniye beklemek

Geğirmek

Dışkılama yapıyormuş gibi nefesi tutup ıkınmak

Öksürmek

Yüzü soğuk su çarparak yıkamak
Soğuk duş almak

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
6
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿O eksiklik kısırlığa bile neden oluyor
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿İzmir Torbalı SYDV 20 beden işçisi alacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
﻿FBI Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile cinayetini soruşturacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.