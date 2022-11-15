Kalbiniz hızlı atıyorsa bunları yapın!

Taşikardisi olan kişilerde hiçbir belirti görünmeyebilir. Bununla birlikte inme, kalp krizi, ani kalp durması ve ölüm riskini önemli ölçüde yükseltebilir. Genel olarak yetişkinler için istirahat halindeki kalp hızı dakikada 100 olmalıdır. Üzerinde olması taşikardi olarak tanımlanır. Bunun nedeninin kesinlikle araştırılması gerekir.
TAŞİKARDİNİN NEDENLERİ NELERDİR?
Sigara içmek
Bazı akciğer hastalıkları
Koroner arter hastalığı -Kalp kapakçık hastalığı -Kalp yetmezliği, Kalp kası hastalığı, Kalp tümörleri, Kalpteki enfeksiyonlar, Hipertansiyon, ya da Tiroid bezinin fazla
İnsanların bazıları bazı ilaçlara tepki gösterebilir. Aşrı alkol tüketmek, kokain ya da diğer uyarıcı ve uyuşturucu maddeler kullanmak kalp atışını hızlandırır.
TAŞİKARDİYE NE İYİ GELİR
Ani gelişen ve yanınızda kimse yoksa yapmanız gerekenleri bilmek gerekir.
Stres sağlık açısından önemlidir.
Kafeini kesinlikle azaltmalısınız
Kalp çarpıntılarına neden olabilir. Bu nedenle bir an önce stresten kurtulmanız gerek.
Bunlar; Meditasyon, Nefes egzersizleri, Yoga, Açık havada vakit geçirmek, Spor yapmak ve Tatile çıkmak gibi…
TAŞİKARDİ DE NE YAPMALI?
Vagus siniri beyin ile kalp arasında bağlantı sağlıyor. O siniri uyarmak çarpıntıları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu durumda şunlar yapılabilir:
Yüze buz veya soğuk, nemli bir havlu koyarak birkaç saniye beklemek
Geğirmek
Dışkılama yapıyormuş gibi nefesi tutup ıkınmak
Öksürmek
Yüzü soğuk su çarparak yıkamak
Soğuk duş almak
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