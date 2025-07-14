Kalbinizi balonla kurtarın: Yeni nesil tedavi devrimi

Kalp damar hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında başı çekiyor. Ancak modern tıp, bu mücadelede devrim niteliğinde bir yöntemle umut vadediyor: İlaç kaplı balonlar.

Geleneksel stent ve balon anjiyoplasti yöntemlerine alternatif olarak geliştirilen bu teknoloji, damar tıkanıklıklarını tedavi ederken kalıcı yabancı cisim bırakmıyor ve yeniden daralma riskini azaltıyor.

Bilimsel araştırmalar ve önde gelen kardiyologların görüşleri, bu yöntemin kalp sağlığında yeni bir çağ açtığını gösterdi.

İLAÇ KAPLI BALONLAR: KALP SAĞLIĞINDA YENİLİKÇİ ÇÖZÜM

Koroner arter hastalıkları, damar sertliği (ateroskleroz) nedeniyle daralan damarların yol açtığı ciddi sağlık sorunları arasında yer aldı.

Kalp krizi riskini artıran bu durum, dünya genelinde her yıl milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor.

Geleneksel tedavi yöntemleri arasında balon anjiyoplasti ve stent uygulamaları bulunurken, son yıllarda ilaç kaplı balonlar (drug-coated balloons, DCB) dikkat çekti.

Medipol Sağlık Grubu’nun son raporuna göre, ilaç kaplı balonlar, damar duvarına ilaç salınımı yaparak hücre çoğalmasını engelliyor ve damarın yeniden daralmasını önledi. Bu yöntem, özellikle stent uygulanmasının uygun olmadığı küçük damar hastalıklarında ve restenoz (yeniden daralma) vakalarında etkili bir çözüm sundu.

Imperial College London’dan kardiyak elektrofizyoloji uzmanı Dr. Fu Siong Ng, ilaç kaplı balonların avantajlarını vurguladı:

“Bu teknoloji, damar içinde kalıcı metal bırakmadan tedavi imkanı sunuyor. Böylece damarın doğal yapısı korunuyor ve uzun vadeli komplikasyon riski azalıyor.”

Dr. Ng, bu yöntemin özellikle yüksek riskli hastalarda cerrahi müdahalelere alternatif olabileceğini belirtti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, ilaç kaplı balonların etkinliğini kanıtladı.

The Lancet dergisinde yayımlanan bir araştırma, ilaç kaplı balonların koroner arter hastalıklarında restenoz oranını geleneksel balonlara kıyasla %30 oranında azalttığını ortaya koydu. Ayrıca, Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) ve Amerikan Kalp Cemiyeti (AHA), uygun hastalarda ilaç kaplı balon tedavisini ilk basamak tedavi olarak öneriyor. Özellikle romatizmal mitral kapak darlıklarında kullanılan mitral balon valvuloplasti, açık cerrahiye kıyasla daha düşük komplikasyon oranlarıyla dikkat çekti.

Uzmanlar, bu yöntemin kasık bölgesinden minimal invaziv bir şekilde uygulanabildiğini ve hastaların iyileşme süresini kısalttığını belirtti:

“Göğüs kafesi açılmadan yapılan bu işlem, hastalar için hem kozmetik hem de tıbbi açıdan büyük bir avantaj sağlıyor.”

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİ ÖNEMLİ

Uzmanlar, kalp damar hastalıklarında kişiselleştirilmiş tedavinin önemine dikkat çekti:

“Her hastanın damar yapısı ve genel sağlık durumu farklıdır. İlaç kaplı balonlar, özellikle cerrahi riski yüksek hastalarda veya küçük damar tıkanıklıklarında ideal bir çözüm olabilir.”

Uzmanlar, tedavi seçiminde hastanın yaşam tarzı, yaş ve eşlik eden hastalıklarının dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) ile iş birliği yapan Imperial College London’dan Dr. Arunashis Sau ise yapay zeka destekli elektrokardiyogram (EKG) analizlerinin, ilaç kaplı balon tedavisi uygulanacak hastaların seçiminde önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

Dr. Sau’nun liderlik ettiği bir çalışma, yapay zekanın EKG verilerinden kalp krizi ve ölüm riskini %78 doğrulukla tahmin edebildiğini gösterdi. Bu teknoloji, hangi hastaların balon tedavisinden en çok fayda sağlayacağını belirlemede doktorlara rehberlik edebilir.