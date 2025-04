Kalbinizin yeni koruyucusu yapay zeka! Uzmanlar anlattı

Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldı. Ancak yapay zeka (YZ) destekli kalp tarama teknolojileri, erken teşhis ve kişiselleştirilmiş tedavilerle bu tabloyu değiştirmeye hazırlandı.

Gelişmiş algoritmalar, tıbbi görüntüleme ve giyilebilir cihazlarla birleştiğinde, kalp yetmezliği, ritim bozuklukları ve damar tıkanıklıkları gibi sorunları rekor hızda ve yüksek doğrulukla tespit etti.

Oxford Üniversitesi’nden kardiyolog Prof. Dr. Charalambos Antoniades, yapay zekanın kardiyovasküler tıpta oyun değiştirici olduğunu vurguladı.

İşte yapay zeka destekli kalp taramalarının hayat kurtaran gücü ve bu alandaki en son gelişmeler...

YAPAY ZEKA İLE ERKEN TEŞHİS: KALP KRİZİNE KARŞI ÖNCÜ MÜDAHALE

Yapay zeka, kalp taramalarında geleneksel yöntemleri geride bıraktı. Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, yapay zeka algoritmalarının ekokardiyografi görüntülerini analiz ederek kalp yetmezliğini yüzde 90’ın üzerinde doğrulukla teşhis edebildiğini gösterdi.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi’nin yürüttüğü bir araştırma, yapay zeka destekli koroner tomografi taramalarının, gelecek 10 yıl içinde kalp krizi riskini doğru bir şekilde tahmin edebildiğini ortaya koydu.

Prof. Dr. Antoniades, “Geleneksel taramalar küçük damar daralmalarını gözden kaçırabiliyor. Yapay zeka, bu gizli riskleri tespit ederek erken müdahaleyi mümkün kılıyor” dedi.

Çalışma, 40 binden fazla hastanın verilerini analiz ederek, yapay zekanın ölümcül kalp krizlerini öngörmede geleneksel yöntemlere kıyasla daha etkili olduğunu kanıtladı.

GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİLER: KALBİNİZİ 7/24 İZLEYEN AKILLI CİHAZLAR

Yapay zeka, sadece hastane ortamında değil, günlük yaşamda da kalp sağlığını korudu. Akıllı saatler ve giyilebilir cihazlar, FDA onaylı algoritmalarla donatılmış durumda.

The Lancet Digital Health’te yayımlanan bir çalışma, bu cihazların atriyal fibrilasyon (AFib) gibi ritim bozukluklarını yüzde 98 doğrulukla tespit edebildiğini gösterdi.

Örneğin, Fitbit gibi cihazlar, kalp atış hızını ve uyku kalitesini analiz ederek potansiyel riskleri erken fark edebildi.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TEDAVİLER: HER HASTAYA ÖZEL ÇÖZÜM

Yapay zeka, sadece teşhisle sınırlı kalmıyor; tedavileri de kişiselleştirdi. European Journal of Preventive Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, yapay zekanın hasta geçmişini, genetik verileri ve laboratuvar sonuçlarını analiz ederek en uygun tedavi planını önerdiğini gösterdi.

Imperial College London’dan Dr. Bryan Williams, “Yapay zeka, hangi hastanın hangi ilaç veya prosedürden daha fazla fayda göreceğini tahmin edebiliyor. Bu, tedavi başarısını artırıyor” dedi.

Örneğin, kalp yetmezliği hastalarında, yapay zeka hangi ilaç dozlarının daha etkili olacağını belirleyerek komplikasyon riskini azalttı.

ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARAN HIZ

Yapay zeka, özellikle acil servislerde ve ambulanslarda devrim oluşturdu. The Lancet Respiratory Medicine’de yayımlanan bir çalışma, EKG cihazlarına entegre edilen yapay zeka yazılımlarının kalp krizine işaret eden sinyalleri anında tespit ederek müdahale süresini kısalttığını gösterdi.

BİLİMSEL VERİLER VE UZMAN GÖRÜŞLERİ

Teşhis Doğruluğu: Journal of the American College of Cardiology, yapay zeka destekli ekokardiyografinin kalp yetmezliğini yüzde 90 doğrulukla tespit ettiğini doğruladı.

Risk Tahmini: Oxford Üniversitesi’nin çalışması, yapay zekanın kalp krizi riskini 10 yıl önceden öngörebildiğini gösterdi.

Giyilebilir Cihazlar: The Lancet Digital Health, akıllı saatlerin ritim bozukluklarını yüzde 98 doğrulukla tespit ettiğini kanıtladı.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: KALBİNİZİ TEKNOLOJİYE EMANET EDİN

Uzmanlar, yapay zeka destekli taramaların yaygınlaşması için hem bireylerin hem de sağlık sistemlerinin proaktif olması gerektiğini vurguladı. Dr. Antoniades, “Düzenli kalp taramaları yaptırın ve giyilebilir cihazları kullanarak sağlığınızı izleyin. Erken teşhis, hayat kurtarır” dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Yapay zeka destekli sistemler, veri gizliliği ve etik kullanım açısından dikkatle yönetilmeli. Avrupa Komisyonu’ndan Margrethe Vestager, yürürlüğe girecek yapay zeka düzenlemelerinin bu teknolojinin güvenli kullanımını sağlayacağını belirtti. Kullanıcıların, sağlık verilerinin güvenilir platformlarda işlendiğinden emin olması gerekti.