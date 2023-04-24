Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Kalburabastı tatlısı en sevilen şerbetli tatlılardandır. Kalburabastı tatlısını evlerinde yapmak isteyen kişiler kalburabastı tarifini ve kalburabastı tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifinin malzemeleri neler?

Kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tatlısı tarifinin malzemeleri neler?

Şerbetli tatlı deyince ilk akla gelen tatlılardan biri kalburabastı tatlısıdır. Kalburabastı yapmak isteyenler kalburabastı tarifini ve kalburabastı tatlısının püf noktalarını araştırıyor. Peki, kalburabastı nasıl yapılır? Kalburabastı tarifinin malzemeleri neler?

Sizler için kalburabastı tatlısının yapılışını ve kalburabastı tatlısının püf noktalarını derledik. İşte kalburabastı tarifi..

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KALBURABASTI MALZEMELERİ NELER?

- 120 gram oda sıcaklığında tereyağı (8 yemek kaşığı)

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 1/2 çay bardağı sıvı yağ

- 4 su bardağı un

- 1 çay bardağı irmik

- 1 tatlı kaşığı karbonat

- 3-4 damla limon

- 1 adet yumurta

Şerbeti için:

- 2 su bardağı toz şeker

- 2 su bardağı su

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

KALBURABASTI TARİFİ NASIL YAPILIR?

-Öncelikle şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu karıştırarak kaynamaya bırakın, kaynadıktan sonra limon suyu sıkarak kısık ateşte 10 dakika kadar kaynatmaya devam edin. Ardından ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

-Tatlı için, un hariç bütün malzemeleri bir araya getirin ve güzelce karıştırın.

-Karbonatın üzerine limonu sıkın ve köpürmesini sağlayın.

-Azar azar unu ilave edin. Kıvamına göre 3,5-4 su bardağı kadar alacaktır. Ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

-Cevizden biraz daha büyük olacak şekilde parçalar koparın ve yuvarlayın. İsterseniz süzgeçte ya da kullandığımız gibi bir kesme aparatının üzerine bastırarak şekil almasını sağlayın. Cevizi ortasına koyarak nazikçe birleştirin.

-Fırın tepsinize dizin, önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar 25- 30 dakika pişirin.

-Fırından çıkınca sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün. Şerbeti iyice çekince servis edin.

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