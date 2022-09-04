4 Eylül 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Kalça ağrısının nedeni kalça sıkışması sendromu olabilir

Kalça ağrısının nedeni kalça sıkışması sendromu olabilir

Kalça sıkışması sendromunun 20 ila 40 yaş arasındaki görülen ve kalça fonksiyonlarında kısıtlanma ile seyreden bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. İbrahim Azboy, “Hastalar genellikle kasık ağrısı ve dize yayılan ağrıdan şikayetçidirler. Kalça sıkışması sendromu yaşayan hastalar uzun süre oturup ayağa kalktıktan sonra kasıklarında batma şeklinde ağrı tarif ederler.” dedi.

Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar - 14:39
Son Güncelleme: 4 Eylül 2022 Pazar - 15:03
Takip Et

Kalça ağrısının nedeni kalça sıkışması (mı)?

Kalça ağrısının nedeni kalça sıkışması sendromu olabilir
+
Aa
-

Prof. Dr. İbrahim Azboy, kalça sıkışması sendromuna ilişkin bilgiler açıkladı. Çocukluk döneminde geçirilen femur başı epifiz kaymaları ve travmaların yanında yoğun ve aşırı atletik aktivitelerin de kalça sıkışması sendromunun nedenleri arasında yer aldığını kaydeden Dr. Azboy, kalça sıkışma hastalığının genel olarak 20 ila 40 yaş arası genç erişkinlerde görüldüğünü belirterek, “Hastalar genellikle kasık ağrısı ve dize yayılan ağrı ile bize başvururlar. Zaman içerisinde aktivitelerde kısıtlanma ve hareket açıklığında azalma görülür” dedi.

"SPOR YAPARKEN SINIRLARI ZORLAMAYIN"

Prof. Azboy, kalça sıkışma hastalığı olan hastaların kalça eklemlerini zorlayacak tarzda sporlardan kaçınmalarını belirterek, "Hastalar uzun süre oturup ayağa kalktıktan sonra kasıklarında batma ve takılma şeklinde ağrı tarif ederler. Kalça sıkışma sendromunun üç tipi bulunmaktadır. Tümsek tipi (Cam) femur dediğimiz uyluk kemiğinin boyun kısmında meydana gelen kemik çıkıntısının asetabulum dediğimiz yuvanın ön tarafına çarpması şeklinde görülür. Kıskaç tipi (Pincer) sıkışmada ise asetabulum dediğimiz yuvanın femur başını fazla örtmesi ile meydana gelir. Bu iki tip sıkışma birlikte olduğunda bu duruma kombine sıkışma denir" diye konuştu.

Kalça sıkışma sendromunun tanısının radyografik incelemeler sonrası konduğuna değinen Prof. Dr. Azboy, şu açıklamaları yaptı:

"Direkt kalça grafisi ve yan grafide rahatsızlığı tespit etmek mümkündür. MR ile eklem kıkırdağının durumu ve labrum yırtıkları değerlendirilir. Tedavide ilk etapta kalça çevresi kasları güçlendirme, aktivite değişiklikleri ve eklem içi enjeksiyon uygulanır. Şikayetleri altı aydan uzun süre hastalarda femoroastebular osteroplasti ameliyatı başarılı sonuç almak mümkündür. Bu ameliyatta sıkışmanın nedenine yönelik tadavi yapılır. Örneğin tümsek tipi sıkışmada femur boynundaki tümseklik alınarak femur boynunun kavisi yeniden oluşturulurken, pincer tipi sıkışmada ise asetabulumun kenarı tıraşlanarak derinlik azaltılır. Labrum yırtıkları varsa aynı seansta onarım yapılır. Kalça sıkışması ameliyatından sonra hastaların ağrıları dinmekte kalça hareket açıklıkları artmakta ve birkaç ay içinde aktivitelerine yeniden dönebilmektedirler."

İHA

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
1
﻿Cem Yılmaz yeni filminin kadrosunu açıkladı O isme yine rol vermedi
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
2
﻿Turhan Çömez’den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın uykularını kaçıracak yanıt. Paylaşımına tek kelime ile cevap verdi
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
3
﻿Ankara kulislerini karıştıran iddia. Bahçeli’den Erdoğan'a sürpriz mesaj
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
4
﻿12 Dev Adam Bulgaristan'ı devirdi, 2'de 2 yaptı
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
5
﻿Sancaktepe’de iki kamyon kafa kafaya böyle çarpıştı İki kamyonun çarpıştığı kazanın görünteleri ortaya çıktı
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
6
﻿2022'nin en çok izlenen filmleri belli oldu: Bakın zirvede hangi film var
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
7
﻿''Sivasspor hala 3 puanla tanışamadı bu nereye kadar böyle sürecek?'' Sivas Karagümrük maçında neden gol sesinin çıkmadığını Faruk Malik yazdı.
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Samsung'dan güvenlik ihlali iddialarına yanıt
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Almanya’da Harz Dağları'nda yangın: Acil durum ilan edildi
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Ayvalık’ın kültürel mirasına 5 günlük inceleme
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Balkondan düşen engelli şahıs hayatını kaybetti
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Malatya Tarım Ve Orman Müdürlüğü buğday tohumu satın alacak
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Eski ihracatçılar birliği başkanına tacizden 45 yıl hapis istemi
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Ankaragücü - Beşiktaş maçının VAR'ı Alper Ulusoy
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿Lüksemburg Büyükelçiliği Türk uyruklu sekreter alacak
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿Sivas'ta
﻿Sivas'ta "Geleneksel Giyim Kuşam" defilesi düzenlendi
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
﻿3. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, İstanbul'da yapılacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.