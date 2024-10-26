Kalça danslarıyla gündem olmuştu! Esra Rabia Ünal paylaşımıyla endişelendirdi

Düzenleme: Sariye Nur Dönmez
Kalça danslarıyla gündem olmuştu! Esra Rabia Ünal paylaşımıyla endişelendirdi

Başörtüsüyle paylaştığı dans videolarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken ve sonrasında başörtüsünü çıkardığını sosyal medya hesabından duyuran fenomen Esra Rabia Ünal, bu kez takipçilerini korkuttu.

Sosyal medya hesaplarında başörtüsüyle yaptığı danslar büyük bir etkileşim yaratsa da toplumun bazı kesimlerinden eleştiriler almıştı.

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SON PAYLAŞIMI ENDİŞELENDİRDİ

Daha sonra başörtüsünü çıkaran Ünal, sosyal medya paylaşımlarına aynı hızda paylaşmaya devam etti. Rabia Ünal’ın son paylaşımı takipçilerini endişelendirdi.

Ünal, "Destekleriniz için teşekkürler" başlıklı bir paylaşımında psikolojik bir rahatsızlık yaşadığını ve tedavi sürecine başladığını açıkladı. Bu durum, takipçileri arasında endişeye yol açtı. Ünal, son zamanlarda paylaşımlarını azalttığı için hayranları kaygılandı.

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Takipçilerinden yardım isteyen fenomen, doktorunun kendisine birçok ilaç verdiğini ve bu ilaçların kullanımı konusunda bilgi sahibi olan birinin kendisine destek olmasını istedi.

ESRA RABİA ÜNAL KİMDİR?

Yaptığı twerk dansları videolarıyla fenomen haline gelen Esra Rabia Ünal'ın , 5 yıl önce Adana'da düzenlene fuhuş operasyonunda gerçek adının Ayşe Bolhatoğlu olduğu iddia edilmiş tutuklandığı ileri sürülmüştü.

Bolhatoğlu'nun fuhuş operasyonunda "Pembe panter" lakabını kullandığı iddia edilmişti.

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Esra Rabia Ünal, o iddiaları yalanlayarak kendisine iftira atıldığını söylemişti. Ünal, söz konusu kişinin kendisi olmadığını belirterek tepki göstermişti.

Ünal, "Ben 5 yıl önce yok sayılırım. Daha 22 yaşıma girmedim. Gerçek adım Ayşe'ymiş, lakabım da Pembe Panter'miş, benim lakabım Eyşan" dedi. Esra Rabia Ünal, X hesabından da benzer ifadeler kullandı

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"Ben Pembe Panter değil Eyşanım" dedi.

BAŞÖRTÜSÜNÜ ÇIKARDI

Başörtüsünü çıkarmasıyla gündem olan Esra Rabia Ünal'a bazı kullanıcılar

’Başörtü senden kurtuldu’’, ‘’Başörtünü çıkardığın için teşekkür ederiz’’ gibi yorumlarda bulundular.

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