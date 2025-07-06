Kalça kemiği ameliyatı sonrası ölüm iddiası: Ailesi suç duyurusunda bulundu

Mardin'de yaşayan 3 çocuk babası TIR şoförü Engin Acar (30), sol kalça kemiğindeki ağrı ve kireçlenme şikayetiyle başvurduğu özel hastanede ameliyat edildi.

30 Haziran'da gerçekleşen ameliyattan 4 saat sonra Acar, fenalaşarak hayatını kaybetti.

AİLESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi'nde toprağa verilen Engin Acar'ın ölümü üzerine ailesi, hastaneyi ve sağlık personelini ihmalle suçlayarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na şikayette bulundu.

Ailenin iddiasına göre, ameliyattan sonra vücudunda anormal şişme ve soğuk terleme olan Acar’ın bilinç dışı hareketler yaptığı görüldü.

Aile, durumun hemşirelere bildirilmesine rağmen müdahalede geç kalındığı öne sürdü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastane yetkilileri ise; ölümün ameliyatla bağlantılı olmadığını, kesin sonucun otopsi raporuyla ortaya çıkacağını açıkladı.

"AMELİYATTAN SONRA VÜCUDU ŞİŞMEYE BAŞLADI"

Engin Acar'ın ağabeyi Mesut Acar, kardeşinin sol bacağında ağrı şikayeti ve kireçlenme teşhisiyle hastaneye başvurduğunu belirterek, "30 Haziran günü ameliyat için randevu verildi. Ameliyata alındı. 'Ameliyattan 45 dakika sonra su içebilirsiniz, 2 saat sonra yemek yiyebilirsiniz.' denildi. Kardeşime 1 saat sonra su verildi, 3 saat sonra da birkaç lokma yemek aldıktan sonra kusmaya başladı. Durumu hemşireye bildirdik, 'Normaldir, rahatlamıştır.' denildi. O sırada vücudu buz gibi oldu. Soğuk ter attı, vücudu şişmeye başladı. Kafasını duvara vurmaya, saçlarını yolmaya başladı." diye konuştu.

Engin Acar'ın ağabeyi Mesut Acar...

"4 SAAT ÇIRPINDI, SONUNDA KAYBETTİK"

Kardeşinin ameliyattan sonra hastanede 4 saat boyunca büyük acı çektiğini söyleyen Acar şöyle devam etti:

"Ağzından ve burnundan kanlı kusmuk geldi ve sonra da orada vefat etti. Vefat ettikten yarım saat sonra doktoru geldi ve 2 saat boyunca kalp masajı yapıldı ama döndüremediler. 4-5 saat boyunca hemşirelere yaptığımız çağrılar, hastanenin güvenlik kameralarında kayıtlıdır. O süre zarfından kaç kere gidip gelindi, hemşirenin kaç defa geldiği görülüyor. Hastanede ihmaller zinciri yaşandı. Tüm yasal haklarımızı kullanacağız."