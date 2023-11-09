Kaldığı evi ateşe verip kaçtı

Aydın’ın Efeler ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunduğu iddia edilen bir şahıs kaldığı evi ateşe vererek kaçtı.

KAYNAK: İHA
Kaldığı evi ateşe verip kaçtı

Olay, Hasanefendi Ramazan Paşa Mahallesi 1916 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katından dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri yangın ihbarında bulundu. Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yangını büyümeden söndürdü. İlk yapılan incelemede evde ikamet eden akıl sağlığı yerinde olmadığı iddia edilen bir şahsın evi ateşe vererek kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri yangını çıkaran şahsı bulmak için çalışma başlattı.

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