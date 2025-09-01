Kaldırılan indirim geri döndü. Toplu taşımada müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki maliyetlerin artması ve belediye gelirlerinin iktidar tarafından kısıtlanmasını gerekçe göstererek, 11 Temmuz 2024'te öğrencilerin indirimli toplu taşıma hakkına kısıtlama getirmişti.

Halk TV'deki habere göre bu kapsamda 30 yaş üstü öğrencilerin indirim hakkı, yüzde 10'a düşürülmüştü.

İBB Meclisi üyelerinin itirazı üzerine açılan karşı dava sonuçlandı. Buna göre 1 yıldan uzun bir süredir 30 yaş üstü öğrencilere yönelik getirilen "yüzde 10" sınırlaması kaldırıldı.

İstanbul'da herhangi bir eğitim kurumunda kayıtlı olan öğrenciler, İstanbulkart uygulaması üzerinden satın aldıkları "aylık abonman" sayesinde indirimli toplu taşıma hakkından yararlanabiliyor.

1 Eylül 2025 itibariyle öğrenciler için tek basım 13,18 TL, 200 basım hakkı tanıyan aylık abonman ücreti ise 381 TL olarak uygulanıyor.