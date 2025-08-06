Kaldırım işgaline yönelik zabıta denetim yaptı: 9 esnafa para cezası kesildi

Tunceli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kaldırımların işgal edilmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Merkez Moğultay Mahallesi'nde yapılan kontrollerde, kaldırımları işgal eden ve belediye ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan 9 işletmeye idari para cezası uygulandı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38. maddesi kapsamında kesilen cezaların, biri yapı market, 2'si manav ve 6'sı kahvehane olmak üzere toplam 9 işletmeye yönelik olduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, kaldırımların yayaların kullanımına ait olduğu hatırlatılarak, kamuya açık alanların korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceği belirtildi.