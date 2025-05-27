Kaldırım işgallerine sıkı denetim!

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'ra bağlı motorlu ekipler, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'nde emniyet ekipleriyle birlikte kaldırım işgallerine karşı denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kaldırımı işgal eden işletmeler uyarılarak, kaldırımda bulunan masa, sandalye ve tabela gibi eşyalar kaldırıldı.

Büyükşehir zabıta ekipleri, daha önce yaptıkları rutin denetimlere rağmen kaldırımı işgal eden işletmelere ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 38/1 maddesi gereği bin 406 TL idari para cezası kesti. Ayrıca trafik akışını ve yaya güvenliğini sağlamak amacıyla emniyet ekipleri, kaldırımlara park edilmiş olan taşıtlara cezai işlem uyguladı. Zabıta yetkilileri, cezanın 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirim uygulanacağını bildirdi.

"VATANDAŞLARIN DAHA RAHAT YÜRÜMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Zabıta Daire Başkanı Behiç Özdemir, şehrin farklı noktalarında denetimlerin rutin olarak gerçekleştiğini belirterek, "Her gün farklı noktalarda denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bugün emniyet ekiplerimizle birlikte bir denetim gerçekleştirdik. Turizm sezonunun da başlamasıyla birlikte esnaflarımızdan bizlere gerekli anlayışı göstermesini bekliyoruz. Kaldırım işgalinde bulunan iş yerleri hakkında 5326 sayılı Kanun'un 38/1 maddesi gereğince gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızın kaldırımlarda rahat yürüyebilmeleri adına denetimlerimiz kesintisiz olarak devam edecek" dedi.