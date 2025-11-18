YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray’da akşam saatlerinde yaşanan sokak kavgası, genç bir çocuğun bıçaklanmasıyla sonuçlandı. Hamidiye Mahallesi Eski Sanayi Caddesi’nde meydana gelen olayda, henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı saldırıya dönüştü.

Edinilen bilgilere göre kaldırımda yürüyen M.E.D. (17), karşılaştığı bir kişiyle aralarında çıkan ve nedeni henüz netleşmeyen tartışma nedeniyle sözlü olarak atışmaya başladı. Çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında giderek sertleşen konuşmalar bir anda kavgaya dönüştü.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla M.E.D.’nin sol bacağına sert bir şekilde vurdu. Aldığı bıçak darbesiyle bir anda yere yığılan genç, kanlar içinde kaldırımda yardım bekledi. Saldırgan ise olayın hemen ardından hızla kaçarak uzaklaştı.

Durumu fark eden vatandaşlar, zaman kaybetmeden polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kan kaybı yaşayan yaralı gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. M.E.D.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameraları incelemeye alınırken, görgü tanıklarının ifadeleri de doğrultusunda şüphelinin kimliğinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.