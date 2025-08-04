Kaldırım taşıyla bayılttılar

Kaynak: İHA
Kaldırım taşıyla bayılttılar

Yabancı uyruklu iki grup arasında Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bir şahıs kafasına taş atılarak bayıltıldı. Olay anbean kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Tekin Sokak’ta gerçekleşen olayda; henüz anlaşılmayan bir sebepten yabancı uyruklu 2 grup arasında anlaşmazlık çıktı.

Kavganın büyüyerek, çatışmaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında yumruklar ve tekmeler havada uçuştu. Olayda bir şahıs da kafasına taş isabet etmesi sonucu olay yerinde kendinden geçti. Olaya katılan bazı şahıslar arkadaşlarının yardımına koşarken, bazıları da taşı atan şahsı kovaladı. Bildirim üzerine bölgeye polis ve sağlık personeli gönderildi.

Polis birimleri çevrede emniyet önlemi alırken, sağlık görevlileri kafasına taş atılan S.J.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla sağlık kuruluşuna nakletti.

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