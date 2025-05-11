Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı.

Avcukar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 2 araca çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Kaza dün öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KM 3231 plakalı otomobil, caddede seyir halinde olan bir hafif ticari araca ve bir otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıktı. Kaldırım kenarındaki koruma demirlerini yıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, kazada yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu

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Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu
Kaldırıma çıkan otomobil aydınlatma direğine çarparak durdu
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